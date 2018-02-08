Член исполкома ФХМР Мяус надеется на включение хоккея с мячом в программу ОИ-2022

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В среду исполняющий обязанности главы координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм в Пекине Хуан Антонио Самаранч сообщил, что местный оргкомитет не просил организацию включать новые виды спорта в программу соревнований.

«Не стоит делать поспешных выводов о том, что МОК попросил не включать бенди в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Национальный олимпийский комитет Китая имеет право попросить дополнительный вид спорта как принимающая сторона. Китай должен рассмотреть этот вопрос в июле и направить в соответствующие органы письмо с видами спорта, которые они бы у себя хотели видеть, и я надеюсь, что хоккей с мячом будет включен в программу Олимпиады-2022», — сказал Мяус.

«Предлагаю не делать поспешных выводов о том, что на хоккее с мячом в Пекине поставлен крест. Всех неравнодушных прошу дождаться лета, когда Национальный олимпийский комитет Китая направит письмо в МОК с предложениями по новым видам спорта, после чего уже можно будет говорить о том, что получилось, а что нет», — добавил Мяус.

Китай показал интерес к бенди

На прошлой неделе в китайском Харбине завершился чемпионат мира по хоккею с мячом в группе B, в финале которого сборная Нидерландов обыграла команду Японии и заслужила право выступить в финальной части чемпионата мира 2019 года в Венерсборге.

«Харбин принял чемпионат мира по хоккею с мячом, который, на мой взгляд, прошел очень увлекательно. Зрители увидели интересный хоккей, накал борьбы и заинтересовались этим видом спорта. Не стоит забывать и о женском чемпионате мира, который прошел в Чандэ. Возможно, и были проблемы с организацией, но главное то, что Китай показал интерес к данному виду спорта, поэтому с нетерпением ждем лета», — сказал собеседник ТАСС.

На прошлой неделе сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом, обыграв в финале команду Швеции. Турнир проходил в Хабаровске.