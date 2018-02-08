ТОК и ВКонтакте представят видеоблог «+1 в Корее с Ритой Мамун»
МОСКВА, 8 февраля —
пресс-служба МИА «Россия сегодня», — Крупнейшая социальная сеть Рунета ВКонтакте стала эксклюзивным партнером видеоблога проекта в социальных сетях «ТОК» — «+1 в Корее с Ритой Мамун».
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Проект — видеодневник олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун из Кореи — будет выходить с 18 по 25 февраля на странице «ТОК» в ВК, а также на странице флагмана «Россия сегодня» РИА Новости в ВК. Вместе с титулованной спортсменкой пользователи Рунета окунутся в атмосферу зимних Игр-2018, пообщаются с болельщиками, туристами и спортсменами, увидят все то, что не покажет ни один телеканал. Эксклюзивные видеоотчеты Маргариты из Кореи будут доступны подписчикам «ТОК», а также будут публиковаться на сайте РИА Новости.
Маргарита Мамун — звезда художественной гимнастики — олимпийская чемпионка (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), многократная победительница
«ТОК» — видеопроект МИА «Россия сегодня» в социальных сетях в формате, адаптированном под мобильные устройства. С момента запуска в сентябре 2017 года видео ТОКа набрали более 100 миллионов просмотров.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
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