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8 февраля 2018, 16:56 | Олимпизм | Р-Спорт

ТОК и ВКонтакте представят видеоблог «+1 в Корее с Ритой Мамун»

МОСКВА, 8 февраля — пресс-служба МИА «Россия сегодня», — Крупнейшая социальная сеть Рунета ВКонтакте стала эксклюзивным партнером видеоблога проекта в социальных сетях «ТОК» — «+1 в Корее с Ритой Мамун».

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© РИА "Новости"

Проект — видеодневник олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун из Кореи — будет выходить с 18 по 25 февраля на странице «ТОК» в ВК, а также на странице флагмана «Россия сегодня» РИА Новости в ВК. Вместе с титулованной спортсменкой пользователи Рунета окунутся в атмосферу зимних Игр-2018, пообщаются с болельщиками, туристами и спортсменами, увидят все то, что не покажет ни один телеканал. Эксклюзивные видеоотчеты Маргариты из Кореи будут доступны подписчикам «ТОК», а также будут публиковаться на сайте РИА Новости.

Маргарита Мамун — звезда художественной гимнастики — олимпийская чемпионка (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), многократная победительница Гран-При и этапов Кубка мира, трёхкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике (2011, 2012, 2013), а также двукратный серебряный призёр национального чемпионата (2014, 2016). Маргарита является одной из самых узнаваемых спортсменок в России и за рубежом. Мамун работает с ведущими мировыми брендами и глянцевыми изданиями, гастролирует по России и миру с авторским мастер-классом, участвует в шоу Олимпийских чемпионов, посещает ведущие светские мероприятия. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

«ТОК» — видеопроект МИА «Россия сегодня» в социальных сетях в формате, адаптированном под мобильные устройства. С момента запуска в сентябре 2017 года видео ТОКа набрали более 100 миллионов просмотров.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
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