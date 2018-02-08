ТОК и ВКонтакте представят видеоблог «+1 в Корее с Ритой Мамун»

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Проект — видеодневник олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун из Кореи — будет выходить с 18 по 25 февраля на странице «ТОК» в ВК, а также на странице флагмана «Россия сегодня» РИА Новости в ВК. Вместе с титулованной спортсменкой пользователи Рунета окунутся в атмосферу зимних Игр-2018, пообщаются с болельщиками, туристами и спортсменами, увидят все то, что не покажет ни один телеканал. Эксклюзивные видеоотчеты Маргариты из Кореи будут доступны подписчикам «ТОК», а также будут публиковаться на сайте РИА Новости.

Цитата Маргарита Мамун Всем привет, я Рита Мамун и я еду на Олимпийские игры в Корею. Всю ситуацию, которая сложилась вокруг наших олимпийцев, я считаю очень несправедливой. Но я безумно рада за тех ребят, которых допустили. Так вот, я поеду на зимнюю Олимпиаду в Корее, чтобы поддержать наших ребят, показать и рассказать вам о том, что происходит за пределами стадионов.

Маргарита Мамун — звезда художественной гимнастики — олимпийская чемпионка (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), многократная победительница Гран-При и этапов Кубка мира, трёхкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике (2011, 2012, 2013), а также двукратный серебряный призёр национального чемпионата (2014, 2016). Маргарита является одной из самых узнаваемых спортсменок в России и за рубежом. Мамун работает с ведущими мировыми брендами и глянцевыми изданиями, гастролирует по России и миру с авторским мастер-классом, участвует в шоу Олимпийских чемпионов, посещает ведущие светские мероприятия. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

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