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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32489887/
8 февраля 2018, 9:35 | Олимпизм | ТАСС

У команды олимпийских атлетов из России нет медального плана на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков рассказал, что у российской команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх в Пхёнчхане. Об этом Поздняков сообщил журналистам.

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© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

«В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018. У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов,» — сказал Поздняков.

В состав команды олимпийских атлетов из России вошли 168 спортсменов.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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