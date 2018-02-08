У команды олимпийских атлетов из России нет медального плана на ОИ-2018

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«В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018. У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов,» — сказал Поздняков.

В состав команды олимпийских атлетов из России вошли 168 спортсменов.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.