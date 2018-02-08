У команды олимпийских атлетов из России нет медального плана на ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков рассказал, что у российской команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх в Пхёнчхане. Об этом Поздняков сообщил журналистам.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018. У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов,» — сказал Поздняков.
В состав команды олимпийских атлетов из России вошли 168 спортсменов.
Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter