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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 9:37 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Никитина: Заседание CAS по делам россиян прошло в позитивном ключе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане прошло в позитивном ключе. Об этом журналистам заявила участница слушаний скелетонистка Елена Никитина.

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© EPA/JAN HETFLEISCH

«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — сказала Никитина.

Главный тренер российской команды по санному спорту Альберт Демченко отметил, что арбитры заслушали аргументы присутствовавших спортсменов.

«Мы рассчитываем получить решение в течение 24 часов. Мы приехали, чтобы защитить свое честное имя. Мы были полностью услышаны панелью CAS», — сказал Демченко журналистам.

В четверг вынесенная панель CAS провела в Пхёнчхане заседание по рассмотрению апелляций 47 россиян (в том числе Никитиной), которые оспорили неприглашение их на Олимпийские игры. Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.
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