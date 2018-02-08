Никитина: Заседание CAS по делам россиян прошло в позитивном ключе
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане прошло в позитивном ключе. Об этом журналистам заявила участница слушаний скелетонистка Елена Никитина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — сказала Никитина.
Главный тренер российской команды по санному спорту Альберт Демченко отметил, что арбитры заслушали аргументы присутствовавших спортсменов.
«Мы рассчитываем получить решение в течение 24 часов. Мы приехали, чтобы защитить свое честное имя. Мы были полностью услышаны панелью CAS», — сказал Демченко журналистам.
В четверг вынесенная панель CAS провела в Пхёнчхане заседание по рассмотрению апелляций 47 россиян (в том числе Никитиной), которые оспорили неприглашение их на Олимпийские игры. Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter