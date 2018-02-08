Никитина: Заседание CAS по делам россиян прошло в позитивном ключе

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«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — сказала Никитина.

Главный тренер российской команды по санному спорту Альберт Демченко отметил, что арбитры заслушали аргументы присутствовавших спортсменов.

«Мы рассчитываем получить решение в течение 24 часов. Мы приехали, чтобы защитить свое честное имя. Мы были полностью услышаны панелью CAS», — сказал Демченко журналистам.

В четверг вынесенная панель CAS провела в Пхёнчхане заседание по рассмотрению апелляций 47 россиян (в том числе Никитиной), которые оспорили неприглашение их на Олимпийские игры. Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.