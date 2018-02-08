Поздняков призвал российских болельщиков соблюдать правила МОК во время ОИ-2018

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Исполком МОК 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Болельщикам турнира разрешено использование атрибутики с российским триколором. Позднее глава комиссии МОК по допуску российских спортсменов Николь Хевертц заявила, что ОКР будет нести ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«В соответствии с решением МОК, ОКР ответственен за поведение болельщиков и журналистов. Возможны провокации, и со стороны болельщиков — и не только российских, но мы готовы к этой ситуации, готовы реагировать на это», — сказал Поздняков.

«Что касается болельщиков, то это достаточно серьезная проблема, и мы готовы к возможным сложностям, но наша задача — быть в контакте с МОК по каждому конкретному случаю. Призываю болельщиков соблюдать правила МОК и вести себя в с соответствии с духом Игр, чтобы это не было похоже на политические демонстрации», — заключил руководитель делегации олимпийских атлетов из России.

Требования МОК

МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов — участников Олимпийских игр и делегации в конце января. Все атлеты подписали декларации об обязательстве соблюдать требования МОК и уважать решение комитета от 5 декабря. Вся российская делегация должна воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом, а также символикой ОКР, и в социальных сетях. Разрешено использовать только аббревиатуры OAR или ОСР (на кириллице).

Российские спортсмены и официальные лица не имеют права просить или принимать национальный флаг или любой другой национальный символ на любых олимпийских объектах. Например, спортсмен не может взять флаг у болельщика, а также спеть гимн. Кроме того, атлеты должны «воздерживаться от участия в альтернативных церемониях чествования победителей», организованных ОКР или третьей стороной на любом олимпийском объекте. Исключением является использование национального флага в Олимпийской деревне в спальнях, выделенных членам российской делегации, если флаг находится вне зоны общественной видимости.

Соблюдение правил будет контролироваться рабочей группой МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом, которая впоследствии предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц. В эту комиссию также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор организации Кристоф Де Кеппер.

Правила поведения были переданы ОКР, чье членство в МОК было временно приостановлено решением исполнительного комитета организации 5 декабря. ОКР будет ответственен за донесение информации до спортсменов и членов делегации, а также отвечать за соблюдение данных правил в период Олимпийских игр 2018 года. Соблюдение правил будет оценено и принято во внимание, когда исполком МОК будет принимать решение о восстановлении членства ОКР в организации.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет 9 февраля.