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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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8 февраля 2018, 9:42 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Лиззи Ярнольд понесет флаг Великобритании на церемонии открытия ОИ-2018

Олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнольд понесёт флаг Великобритании на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Моя первая реакция, когда меня попросили понести флаг, — это невероятное волнение. Я очень горжусь тем, что буду идти впереди всей команды.

На этой Олимпиаде у нас собралось очень много талантливых спортсменов, которые собираются выиграть медали для Великобритании. Надеюсь, что эти игры могут стать самыми успешными для нас за всю историю зимних Олимпиад, — цитирует Ярнольд Inside The Games.

Лиззи Ярнольд была знаменосцем сборной Великобритании на закрытии Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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