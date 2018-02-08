Лиззи Ярнольд понесет флаг Великобритании на церемонии открытия ОИ-2018
Олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнольд понесёт флаг Великобритании на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане.
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«Моя первая реакция, когда меня попросили понести флаг, — это невероятное волнение. Я очень горжусь тем, что буду идти впереди всей команды.
На этой Олимпиаде у нас собралось очень много талантливых спортсменов, которые собираются выиграть медали для Великобритании. Надеюсь, что эти игры могут стать самыми успешными для нас за всю историю зимних Олимпиад, — цитирует Ярнольд Inside The Games.
Лиззи Ярнольд была знаменосцем сборной Великобритании на закрытии Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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