Восемьдесят россиян будут участвовать в церемонии открытия ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Восемьдесят человек из делегации олимпийских атлетов из России примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.
«На сегодня наша делегация составляет 168 спортсменов, практически все из них здесь, в ближайшее время прибудут хоккеисты, — сказал Поздняков. — Все спортсмены с удовольствием приняли решение выступить на Олимпиаде. Мы благодарны оргкомитету за комфортные условия проживания и тренировок. Опытные спортсмены отмечают, что Игры организованы на высоком уровне».
«80 человек делегации будут участвовать в церемонии открытия», — отметил Поздняков.
Сборная России
Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля, начало в 14:00 мск.
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