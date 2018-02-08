Восемьдесят россиян будут участвовать в церемонии открытия ОИ-2018

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«На сегодня наша делегация составляет 168 спортсменов, практически все из них здесь, в ближайшее время прибудут хоккеисты, — сказал Поздняков. — Все спортсмены с удовольствием приняли решение выступить на Олимпиаде. Мы благодарны оргкомитету за комфортные условия проживания и тренировок. Опытные спортсмены отмечают, что Игры организованы на высоком уровне».

«80 человек делегации будут участвовать в церемонии открытия», — отметил Поздняков.

Сборная России из-за дисквалификации Олимпийского комитета России не принимает участия в Играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены будут соревноваться под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. На церемонии открытия олимпийский флаг, под которым пройдет делегация, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля, начало в 14:00 мск.