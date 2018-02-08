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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32489579/
8 февраля 2018, 8:58 | Олимпизм | ТАСС

Решение CAS по апелляциям 47 россиян будет озвучено в ближайшие 24 часа

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, передает корреспондент ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

«В ближайшие 24 часа мы получим решения, надеемся, что они будут положительными» — сказал журналистам по выходе из зала заседания адвокат российских спортсменов Филипп Берч.

CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018, в среду. В их числе олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

Также CAS рассматривал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах и впоследствии оправданных CAS. Позднее комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.

Дела спортсменов рассматривала группа арбитров в составе канадки Кэрол Робертс (председатель), швейцарца Бернхард Велтен и австралийки Зали Стеггалл. В заседании принимали участие главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

© Ньюстюб
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