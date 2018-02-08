Врач оправдала норвежских олимпийцев-астматиков
Врач сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, зачем команда взяла на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане более шести тысяч препаратов против астмы. Ее слова приводит NRK.
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«Понимаю, что количество привезенных нами доз может показаться
7 февраля появилась информация, что норвежцы взяли с собой на Олимпиаду 1800 доз симбикорта, по 1200 — альвеско, сальбутамола и атровента, а также 360 доз вентолина. При этом с 2017 года сальбутамол находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен может употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.
В марте 2017 года отказалось от идеи запрещать спортсменам использовать лекарства от астмы. В 2016 году норвежский лыжник Мартин Сундбю сдал
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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