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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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8 февраля 2018, 8:27 | Лыжный спорт | Lenta.Ru

Врач оправдала норвежских олимпийцев-астматиков

Врач сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, зачем команда взяла на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане более шести тысяч препаратов против астмы. Ее слова приводит NRK.

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© РИА "Новости"

«Понимаю, что количество привезенных нами доз может показаться кому-то огромным. Но если разбить этот объем на доли, вы поймете, что объем не такой уж и большой. При этом ожидается, что большая часть доз будет возвращена в Норвегию без использования в Корее», — заявила Кьелдсберг.

7 февраля появилась информация, что норвежцы взяли с собой на Олимпиаду 1800 доз симбикорта, по 1200 — альвеско, сальбутамола и атровента, а также 360 доз вентолина. При этом с 2017 года сальбутамол находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен может употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.

В марте 2017 года отказалось от идеи запрещать спортсменам использовать лекарства от астмы. В 2016 году норвежский лыжник Мартин Сундбю сдал допинг-тест с превышением допустимого уровня сальбутамола, за что получил двухмесячную дисквалификацию. Многие другие члены лыжной и биатлонной сборных Норвегии обвиняются в злоупотреблении лекарствами от астмы.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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