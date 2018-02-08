Стульнев: Организаторам удалось заметно улучшить качество олимпийской бобслейной трассы

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«Трасса, по сравнению с тем, что было здесь осенью прошлого года, выглядит великолепно, никаких замечаний у нас к ней теперь нет, — сказал Стульнев. — Почему осенью было так плохо? Я думаю, что сами организаторы тогда готовились к тренировочной неделе спустя рукава. Но в этот раз они серьезно взялись за дело, и мы имеем вот такой результат».

Приехавшие осенью на официальную тренировочную неделю спортсмены столкнулись с большим количеством наледи на трассе, которая не позволяла полноценно готовиться. По информации ТАСС, причиной этого стал первоначальный отказ организаторов от услуг иностранных ледоваров. Однако собственные неудачные эксперименты заставили южнокорейцев вновь прибегнуть к помощи иностранцев.