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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 7:28 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Стульнев: Организаторам удалось заметно улучшить качество олимпийской бобслейной трассы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Организаторы олимпийских соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту отлично подготовили трассу для проведения соревнований. Как сказал ТАСС российский бобслеист Алексей Стульнев, ее состояние не идет ни в какое сравнение с тем, что было осенью прошлого года во время официальной тренировочной недели.

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© ИТАР-ТАСС

«Трасса, по сравнению с тем, что было здесь осенью прошлого года, выглядит великолепно, никаких замечаний у нас к ней теперь нет, — сказал Стульнев. — Почему осенью было так плохо? Я думаю, что сами организаторы тогда готовились к тренировочной неделе спустя рукава. Но в этот раз они серьезно взялись за дело, и мы имеем вот такой результат».

Приехавшие осенью на официальную тренировочную неделю спортсмены столкнулись с большим количеством наледи на трассе, которая не позволяла полноценно готовиться. По информации ТАСС, причиной этого стал первоначальный отказ организаторов от услуг иностранных ледоваров. Однако собственные неудачные эксперименты заставили южнокорейцев вновь прибегнуть к помощи иностранцев.
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