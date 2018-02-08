Российский фигурист Коляда провел первую тренировку в Южной Корее

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Коляда вышел на лед с израильскими фигуристами Алексеем Быченко и Даниэлем Самохиным. Также на тренировку был заявлен испанец Хавьер Фернандес, однако на лед он в этот день не вышел. Коляда прибыл в столицу зимней Олимпиады вечером 7 февраля с предолимпийского сбора в японской Ниигате. Он планировал это сделать несколько раньше, но рейс был отложен из-за нелетной погоды.

Спортсмен не допустил на тренировке ни одного падения, после чего отправился в раздевалку. От комментариев журналистам он воздержался. Со СМИ побеседовала тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

«Учитывая поздний прилет, считаю, что тренировка прошла нормально — сегодня прокатали и короткую, и произвольную программы, — рассказала Чеботарева. — Но было тяжеловато — рейс накануне задержали из-за непогоды».

Тренер отметила, что предолимпийский сбор в Японии пошел на пользу спортсмену. «Мы довольны — нас здорово встречали. А открытая тренировка, которую мы провели в Ниигате, пошла ему на пользу, это всегда помогает спортсменам», — отметила Чеботарева.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде пройдет 9, 11, 12 февраля.