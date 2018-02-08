Руководство ВАДА примет решение CAS и в отставку не собирается
В Корее состоялась
пресс-конференция глав ВАДА. Большая ее часть предсказуемо была посвящена российской теме.
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О РУСАДА
— 18 июля 2016 года за несколько дней до Игр в Рио независимое расследование профессора Макларена о системной манипуляции с допинговыми пробами в Сочи, в которой участвовало министерство спорта и ФСБ, установило, что это касалось многих видов спорта с 2011 по 2015 годы, — сказал глава ВАДА Крейг Риди. — Макларен выявил, что в этом участвовали очень многие спортсмены. МОК назначил две комиссии, им было поручено провести расследование и проверить данные, а также выявить конкретные имена, замешанные в системе. Это потребовало определенного времени, и результаты поступили только недавно. ВАДА получила доказательства, получив данные московской лаборатории. В итоге МОК принял решение, которое обязан был принять. И вот сегодня заседание CAS. Ждем итогов.
Мы лишили РУСАДА аккредитации, и с тех пор агентство добилось определенного прогресса. Но к сожалению пока в полном объеме РУСАДА не соответствует всем критериям, оно не выполнило всех условий. Первое — признание доклада Макларена, второе — доступ к лабораториям, где до сих пор хранятся некоторые пробы. Скандал вызвал настоящий шторм.
О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ
— Если CAS удовлетворит иск россиян, какой будет ваша реакция? Уйдете ли вы в отставку? — вопрос Крейгу Риди от спецкора «СЭ».
— Насколько я знаю, моя отставка не предусмотрена. Если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, решение должно быть разобрано теми, кто отвечает за допуск или недопуск атлетов. Это не ответственность ВАДА определять, кто участвует в Олимпийских играх. Несоответствие РУСАДА подтверждено. И насколько я знаю, еще давно говорили, что российские спортсмены, которые пройдут через жесткий процесс антидопинга, будут участвовать. Но результаты этого процесса меня не удовлетворяют.
— Разве первое решение CAS не показало слабость доказательств ВАДА?
— Я высказался по поводу первого решения, оправдавшего спортсменов, участвовавших в Сочи. Нужна мотивировочная часть. У меня нет никаких сомнений, что в России была системная манипуляция с
ОБ АСТМАТИКАХ
— Многие лыжники принимают лекарство против астмы — в частности, сальбутамол. Какая позиция ВАДА по этому поводу?
— Мы как раз накануне говорили с президентом лыжной федерации. Его команда должна принять
О РЕШЕНИИ CAS ПО РОССИЯНАМ.
— Примем решение со всей серьезностью. Лично я не буду говорить, правильное оно или нет. Меня волнует то, что у ВАДА есть сложности с российскими властями, которые не выполняют два конкретных условия. И лучшее, что мы можем сделать для чистого спорта — обеспечить работу эффективного антидопингового агентства в России.
О ДОПИНГЕ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ
— Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена — это касается всех видов спорта, — сказал генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов. Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации.
О СИСТЕМЕ ДОПИНГОВЫХ МАХИНАЦИЙ В РОССИИ
— Когда существует система, целью которой было скрыть положительные пробы, трудно найти конкретные доказательства, — сказал Ниггли. — К тому же Россия с нами не сотрудничала. Данные нам предоставляли свидетели, осведомители. А в это время тысячи проб скрывались. Неудивительно, что у нас нет всех доказательств. Разумеется, любая комиссия должна рассматривать имеющиеся доказательства в контексте. Но когда детали паззла складываются, вы получаете картинку.
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