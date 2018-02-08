Руководство ВАДА примет решение CAS и в отставку не собирается

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О РУСАДА

— 18 июля 2016 года за несколько дней до Игр в Рио независимое расследование профессора Макларена о системной манипуляции с допинговыми пробами в Сочи, в которой участвовало министерство спорта и ФСБ, установило, что это касалось многих видов спорта с 2011 по 2015 годы, — сказал глава ВАДА Крейг Риди. — Макларен выявил, что в этом участвовали очень многие спортсмены. МОК назначил две комиссии, им было поручено провести расследование и проверить данные, а также выявить конкретные имена, замешанные в системе. Это потребовало определенного времени, и результаты поступили только недавно. ВАДА получила доказательства, получив данные московской лаборатории. В итоге МОК принял решение, которое обязан был принять. И вот сегодня заседание CAS. Ждем итогов.

Мы лишили РУСАДА аккредитации, и с тех пор агентство добилось определенного прогресса. Но к сожалению пока в полном объеме РУСАДА не соответствует всем критериям, оно не выполнило всех условий. Первое — признание доклада Макларена, второе — доступ к лабораториям, где до сих пор хранятся некоторые пробы. Скандал вызвал настоящий шторм.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WADA President Sir Craig Reedie says "we take the position the WADA system actually worked" because it exposed Russian system. But doesn't mention how long it took WADA to react to warnings from Russian whistleblowers. <a href="https://t.co/S3TqECBwgA">pic.twitter.com/S3TqECBwgA</a></p>— T.J. Quinn (@TJQuinnESPN) <a href="https://twitter.com/TJQuinnESPN/status/961423142206844928?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ

— Если CAS удовлетворит иск россиян, какой будет ваша реакция? Уйдете ли вы в отставку? — вопрос Крейгу Риди от спецкора «СЭ».

— Насколько я знаю, моя отставка не предусмотрена. Если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, решение должно быть разобрано теми, кто отвечает за допуск или недопуск атлетов. Это не ответственность ВАДА определять, кто участвует в Олимпийских играх. Несоответствие РУСАДА подтверждено. И насколько я знаю, еще давно говорили, что российские спортсмены, которые пройдут через жесткий процесс антидопинга, будут участвовать. Но результаты этого процесса меня не удовлетворяют.

— Разве первое решение CAS не показало слабость доказательств ВАДА?

— Я высказался по поводу первого решения, оправдавшего спортсменов, участвовавших в Сочи. Нужна мотивировочная часть. У меня нет никаких сомнений, что в России была системная манипуляция с допинг-пробами. Все комиссии доказали это. Насколько я знаю, на решение CAS подается апелляция. Давайте дождемся мотивировочной части.

ОБ АСТМАТИКАХ

— Многие лыжники принимают лекарство против астмы — в частности, сальбутамол. Какая позиция ВАДА по этому поводу?

— Мы как раз накануне говорили с президентом лыжной федерации. Его команда должна принять какое-то решение. Каждый год проводятся детальные консультации по поводу списка запрещенных субстанций. Конкретно по этой субстанции идет дискуссия прямо сейчас.

О РЕШЕНИИ CAS ПО РОССИЯНАМ.

— Примем решение со всей серьезностью. Лично я не буду говорить, правильное оно или нет. Меня волнует то, что у ВАДА есть сложности с российскими властями, которые не выполняют два конкретных условия. И лучшее, что мы можем сделать для чистого спорта — обеспечить работу эффективного антидопингового агентства в России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Краткий итог прессухи ВАДА и Риди:<br>-Это ещё не конец - много новых данных из московской лаборатории.<br>-РУСАДА молодцы, но мешает невыполнение двух условий -признание д.Макларена и сокрытие базы<br>-Решение КАС примем и комментировать не будем<br>-По астматикам ведём консультации <a href="https://t.co/9TjgrrosKK">pic.twitter.com/9TjgrrosKK</a></p>— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/961436653809119233?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О ДОПИНГЕ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

— Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена — это касается всех видов спорта, — сказал генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов. Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации.

О СИСТЕМЕ ДОПИНГОВЫХ МАХИНАЦИЙ В РОССИИ

— Когда существует система, целью которой было скрыть положительные пробы, трудно найти конкретные доказательства, — сказал Ниггли. — К тому же Россия с нами не сотрудничала. Данные нам предоставляли свидетели, осведомители. А в это время тысячи проб скрывались. Неудивительно, что у нас нет всех доказательств. Разумеется, любая комиссия должна рассматривать имеющиеся доказательства в контексте. Но когда детали паззла складываются, вы получаете картинку.