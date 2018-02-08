Пархоменко: иностранные атлеты поддерживают российских спортсменов на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Иностранные спортсмены поддерживают российских атлетов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.
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«Пристальное внимание, возможно, есть со стороны прессы. Спортсмены, тренеры и судейские бригады — все нас поддерживают и понимают, что это больше политическая история. Мы ехали сюда с мыслью, что больше придется ловить косые взгляды, но нас все поддерживают», — сказал Пархоменко.
Генеральный секретарь федерации сообщил, что западные СМИ проявляют пристальное внимание к российским спортсменам перед стартом Игр.
ОКР был дисквалифицирован 5 декабря 2017 года решением исполкома МОК, который посчитал, что национальный олимпийский комитет несет ответственность за допинговые нарушения на Играх в Сочи. По этой причине на Играх в Пхёнчхане россияне будут выступать под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
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