Пархоменко: иностранные атлеты поддерживают российских спортсменов на Олимпиаде

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«Пристальное внимание, возможно, есть со стороны прессы. Спортсмены, тренеры и судейские бригады — все нас поддерживают и понимают, что это больше политическая история. Мы ехали сюда с мыслью, что больше придется ловить косые взгляды, но нас все поддерживают», — сказал Пархоменко.

Генеральный секретарь федерации сообщил, что западные СМИ проявляют пристальное внимание к российским спортсменам перед стартом Игр.

Цитата Сергей Пархоменко Что касается бобслея, то по трассе ходят журналисты и снимают все, начиная от выгрузки бобов из контейнеров и заканчивая тренировками. Мы видим более пристальное внимание со стороны западных СМИ к нашим спортсменам. Но никаких инцидентов не было.

ОКР был дисквалифицирован 5 декабря 2017 года решением исполкома МОК, который посчитал, что национальный олимпийский комитет несет ответственность за допинговые нарушения на Играх в Сочи. По этой причине на Играх в Пхёнчхане россияне будут выступать под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.