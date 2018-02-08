Все 12 российских бобслеистов и скелетонистов пойдут на церемонию открытия ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все 12 российских бобслеистов и скелетонистов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпийских играх, примут участие в церемонии открытия соревнований. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсменов Сергей Журкин.
МОК пригласил на ОИ-2018 бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову, Надежду Сергееву (все — пилоты), Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных, Анастасию Кочержову (все — разгоняющие), а также скелетонистов Владислава Марченкова и Никиту Трегубова.
«Все 12 наших спортсменов пойдут на церемонию открытия, — сказал Журкин. — Наши старты будут не на следующий день после начала Олимпиады, поэтому все примут участие в параде».
Как ранее сообщил ТАСС старший тренер российских саночников Сергей Чудинов, на церемонии открытия будут только саночники, выступающие в мужских двойках.
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