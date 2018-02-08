Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32488814/
8 февраля 2018, 6:54 | Олимпизм | ТАСС

Атлеты РФ в случае положительного решения CAS готовы в любой момент вылететь в Южную Корею

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеисты и скелетонисты готовы в любой момент вылететь в Пхёнчхан в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Сергей Пархоменко.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

В четверг в CAS проходят слушания по делам российских спортсменов, в частности Елены Никитиной и Александра Третьякова.

«Ребята находятся в Братске, здесь лететь недалеко. Им логично было бы сейчас остаться дома, отойти, а в случае положительного решения — незамедлительно вылететь сюда», — сказал Пархоменко.

Всего суд рассматривает дела по 47 российским спортсменам. Крайний срок принятия решения CAS — утро пятницы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?