Атлеты РФ в случае положительного решения CAS готовы в любой момент вылететь в Южную Корею
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеисты и скелетонисты готовы в любой момент вылететь в Пхёнчхан в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Сергей Пархоменко.
В четверг в CAS проходят слушания по делам российских спортсменов, в частности Елены Никитиной и Александра Третьякова.
«Ребята находятся в Братске, здесь лететь недалеко. Им логично было бы сейчас остаться дома, отойти, а в случае положительного решения — незамедлительно вылететь сюда», — сказал Пархоменко.
Всего суд рассматривает дела по 47 российским спортсменам. Крайний срок принятия решения CAS — утро пятницы.
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