Атлеты РФ в случае положительного решения CAS готовы в любой момент вылететь в Южную Корею

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В четверг в CAS проходят слушания по делам российских спортсменов, в частности Елены Никитиной и Александра Третьякова.

«Ребята находятся в Братске, здесь лететь недалеко. Им логично было бы сейчас остаться дома, отойти, а в случае положительного решения — незамедлительно вылететь сюда», — сказал Пархоменко.

Всего суд рассматривает дела по 47 российским спортсменам. Крайний срок принятия решения CAS — утро пятницы.