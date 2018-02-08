Глава WADA надеется, что РУСАДА будет восстановлено вскоре после окончания Олимпиады

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РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2016 года.

«Надеюсь, что восстановление РУСАДА пройдет не в 2020 году, когда будет летняя Олимпиада, а гораздо раньше, — сказал Риди. — Мы работаем в этом направлении, у нас есть дорожная карта, которую мы обсудили и приняли с российскими властями. Я надеюсь, что спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Южной Корее РУСАДА добьется соответствия».

В мае в Монреале состоится очередное заседание совета учредителей WADA, на котором будет вновь поднят вопрос восстановления РУСАДА в своих правах.