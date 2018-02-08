Федерация бобслея России рассчитывает на возврат квот в случае удовлетворения апелляции
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Федерация бобслея России рассчитывает, что Международный олимпийский комитет вернет квоты спортсменам в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Сергей Пархоменко.
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В четверг в CAS проходят слушания по делу российских спортсменов, в частности, скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова.
«Мы рассчитываем на справедливое решение суда и на то, что спортсмены выступят на Играх. Мы рассчитываем, что квоты вернут, если суд примет положительное решение», — сказал Пархоменко.
Крайний срок принятия решения CAS — утро пятницы.
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