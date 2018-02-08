Федерация бобслея России рассчитывает на возврат квот в случае удовлетворения апелляции

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В четверг в CAS проходят слушания по делу российских спортсменов, в частности, скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова.

«Мы рассчитываем на справедливое решение суда и на то, что спортсмены выступят на Играх. Мы рассчитываем, что квоты вернут, если суд примет положительное решение», — сказал Пархоменко.

Крайний срок принятия решения CAS — утро пятницы.