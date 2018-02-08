Кулижников и Юсков подали апелляции в вынесенную панель CAS

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года для участия в Играх под олимпийским флагом могут быть приглашены только чистые российские спортсмены. Кулижников, Юсков, Логинов, Старых, Бородулина и Васильев на протяжении карьеры были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли свои дисквалификации. Спортсмены также подавали апелляцию в подразделение CAS в Лозанне, где им было отказано в ускоренном рассмотрении дела.

Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.