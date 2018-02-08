Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32488742/
8 февраля 2018, 6:41 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Кулижников и Юсков подали апелляции в вынесенную панель CAS

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев подали апелляцию в Ad hoc (вынесенную панель) Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© EPA-EFE/MIKE STURK

По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года для участия в Играх под олимпийским флагом могут быть приглашены только чистые российские спортсмены. Кулижников, Юсков, Логинов, Старых, Бородулина и Васильев на протяжении карьеры были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли свои дисквалификации. Спортсмены также подавали апелляцию в подразделение CAS в Лозанне, где им было отказано в ускоренном рассмотрении дела.

Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?