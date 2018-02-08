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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32488680/
8 февраля 2018, 6:27 | Олимпизм | ТАСС

CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, передает корреспондент ТАСС.

В среду CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018. В их числе олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

Также CAS рассматривает апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах и впоследствии оправданных CAS. Позднее комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.

Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, которую составили канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

© Ньюстюб
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