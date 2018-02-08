CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, передает корреспондент ТАСС.
В среду CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018. В их числе олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин,
Также CAS рассматривает апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах и впоследствии оправданных CAS. Позднее комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.
Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, которую составили канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
© Ньюстюб
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter