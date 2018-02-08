Демченко, Никитина и Иванова примут участие в слушаниях CAS в Пхёнчхане

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, все трое прибыли на заседание, которое начнется в полдень по местному времени (06:00 мск).

Никитина на вопрос журналистов о настроении перед слушаниями ответила, что настроена оптимистично.