Демченко, Никитина и Иванова примут участие в слушаниях CAS в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина примут участие в слушаниях вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане по делам российских спортсменов.
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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, все трое прибыли на заседание, которое начнется в полдень по местному времени (06:00 мск).
Никитина на вопрос журналистов о настроении перед слушаниями ответила, что настроена оптимистично.
Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи
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