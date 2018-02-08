Оргкомитет Игр опроверг информацию о пожаре в Олимпийской деревне
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возгорание,
из-за которого произошло задымление в районе Олимпийской деревни, возникло не на ее территории. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.
Ранее в соцсетях появились сообщения о возгорании в районе Олимпийской деревни в Канныне.
«Пожар произошел в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и
Олимпийские деревни находятся в прибрежном кластере в Канныне и в горах в Пхёнчхане. Соревнования Игр начались 8 февраля и завершатся 25 февраля.
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