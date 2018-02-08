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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32488617/
8 февраля 2018, 6:21 | Олимпизм | ТАСС

Оргкомитет Игр опроверг информацию о пожаре в Олимпийской деревне

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возгорание, из-за которого произошло задымление в районе Олимпийской деревни, возникло не на ее территории. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

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© ИТАР-ТАСС

Ранее в соцсетях появились сообщения о возгорании в районе Олимпийской деревни в Канныне.

«Пожар произошел в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне, но не на территории спортивных сооружений Игр, — сообщили в оргкомитете. — Никто не пострадал».

Олимпийские деревни находятся в прибрежном кластере в Канныне и в горах в Пхёнчхане. Соревнования Игр начались 8 февраля и завершатся 25 февраля.
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