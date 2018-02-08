Оргкомитет Игр опроверг информацию о пожаре в Олимпийской деревне

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в соцсетях появились сообщения о возгорании в районе Олимпийской деревни в Канныне.

«Пожар произошел в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне, но не на территории спортивных сооружений Игр, — сообщили в оргкомитете. — Никто не пострадал».

Олимпийские деревни находятся в прибрежном кластере в Канныне и в горах в Пхёнчхане. Соревнования Игр начались 8 февраля и завершатся 25 февраля.