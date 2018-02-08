WADA ждет от CAS мотивировочную часть по делам 39 россиян к концу февраля

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1 февраля CAS принял решение полностью отменить наказание МОК в отношении 28 российских спортсменов, среди которых были лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков. С 11 спортсменов был снят только пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх.

«Видимо, мотивировочная часть решения будет опубликована только в конце февраля», — сказал журналистам Ниггли.

«Что касается моего мнения, то нет никаких сомнений по поводу выводов трех комиссий», — добавил глава WADA Крейг Риди.