«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Наши проиграли США в керлинг

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Вообще российский дуэт Анастасия Брызгалова — Александр Крушельницкий считается тут одним из сильнейших. Чемпионы мира 2016 года, они могут в Пхенчхане и на медаль замахнуться в новом олимпийском виде — дабл-миксте. А вот американцев Бекку Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона никто не считал фаворитами.

Кстати, это брат и сестра. А наш тандем — муж и жена. Живут в Санкт-Петербурге, учились в академии Лесгафта. Болеют за «Зенит», но футбол давно не смотрят. Как-то не до него.

На трибуне Gangneung Curling Centre можно было увидеть болельщиков с российскими флагами. Никто их не хватал, никто не мешал. Но вряд ли сами спортсмены, выступавшие в нейтральном белом, обращали на это внимание. Дела у них особо не шли, и все закончилось сокрушительным поражением со счетом 3:9. Обошлось даже без восьмого периода (энда).

Настя и Александр прошли через микст-зону с каменными лицами. За них ответ держал тренер дуэта Василий Гудин.

— Было реально переломить ход матча. Нам стоило лучше сделать первый бросок. В этой игре от него многое зависит, — сетовал наставник. — Соперник же позволял, мы могли все исправить. Но наши ошибки были настолько грубы, что мы сами себе не оставили шансов.

— Это такое сильное потрясение для вас, что ребята даже отказались от интервью?

— Не хочу выбивать их из морального настроя. Тем более уже вечером матч с норвежцами. У нас есть секрет, как поймать нужную волну. Это работает, но на Олимпиаде еще не проверяли. Хотя с такими проблемами, как в этом матче, мы уже сталкивались. Дайте Насте с Сашей немного попереживать. И они придут в себя.

Цитата Да и обязательное выступление перед прессой в такие моменты не предусмотрено. Еще учтите, что ребятам надо сдавать допинг-контроль.

— Не сильно вас отвлекают эти белые цвета?

— Ну что вы, это не имеет значения. Мы часто играли в белом до этого на других чемпионатах.

— А российские флаги на трибуне вы замечали?

— Надо у ребят спросить. А я на другое смотрю. Уж извините меня.

— Вы идете на церемонию открытия?

— У нас просто напряженный график. В пятницу — еще две игры, и нам обязательно нужно провести еще две тренировки, которые дают. В отличие от других видов спорта у нас все впритык, дают по 15 минут занятий. Это очень важно. Да и если бы церемония открытия проходила в Канныне — это другое дело. Но она будет в Пхенчхане, это в горах. Ехать туда в подобной ситуации будет не совсем правильным решением.

— Хоккеисток дергают на допинг-контроль, забирают по 16 человек перед тренировкой. А вас сильно отвлекают?

— Сейчас — нет. Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали.

— А правда, что вас фотографируют на каждом углу, чтобы на экипировке не было лишнего?

— Возможно, кто-то так делает. Но мы не обратили внимания. Никто не выбегает из-за угла с фотоаппаратом. Ну да, были люди, которые снимали. У них не было нашивки «пресса». А мы не боялись. Нам нечего прятать.

…Потом Гудин общался на английском. Очень интересно, что хотели знать иностранцы о россиянах. Оказалось, вопросы были об одном и том же, как ретро-альбом «Старые песни о главном».

— Трудно выходить на старт без российского флага?

— Но это ведь для нас не новая ситуация. Мы просто соревновались. И перед матчем готовили себя именно к соперникам, а не к отсутствию флага или к цветам нашей формы. Мы сконцентрированы на игре на 100 процентов.

— Но ведь МОК нанес очень жесткий удар по России.

— У нас в керлинге никогда не было проблем с допингом. За остальных спортсменов, я думаю, можно только расстраиваться. Но сейчас в суд CAS передано 28 дел. Все наши атлеты чисты. Посмотрим, какое примут решение.