«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Наши проиграли США в керлинг
Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш
микст-дуэт проиграл американцам (3:9).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Вообще российский дуэт Анастасия Брызгалова — Александр Крушельницкий считается тут одним из сильнейших. Чемпионы мира 2016 года, они могут в Пхенчхане и на медаль замахнуться в новом олимпийском виде —
Кстати, это брат и сестра. А наш тандем — муж и жена. Живут в
На трибуне Gangneung Curling Centre можно было увидеть болельщиков с российскими флагами. Никто их не хватал, никто не мешал. Но вряд ли сами спортсмены, выступавшие в нейтральном белом, обращали на это внимание. Дела у них особо не шли, и все закончилось сокрушительным поражением со счетом 3:9. Обошлось даже без восьмого периода (энда).
Настя и Александр прошли через
— Было реально переломить ход матча. Нам стоило лучше сделать первый бросок. В этой игре от него многое зависит, — сетовал наставник. — Соперник же позволял, мы могли все исправить. Но наши ошибки были настолько грубы, что мы сами себе не оставили шансов.
— Это такое сильное потрясение для вас, что ребята даже отказались от интервью?
— Не хочу выбивать их из морального настроя. Тем более уже вечером матч с норвежцами. У нас есть секрет, как поймать нужную волну. Это работает, но на Олимпиаде еще не проверяли. Хотя с такими проблемами, как в этом матче, мы уже сталкивались. Дайте Насте с Сашей немного попереживать. И они придут в себя.
— Не сильно вас отвлекают эти белые цвета?
— Ну что вы, это не имеет значения. Мы часто играли в белом до этого на других чемпионатах.
— А российские флаги на трибуне вы замечали?
— Надо у ребят спросить. А я на другое смотрю. Уж извините меня.
— Вы идете на церемонию открытия?
— У нас просто напряженный график. В пятницу — еще две игры, и нам обязательно нужно провести еще две тренировки, которые дают. В отличие от других видов спорта у нас все впритык, дают по 15 минут занятий. Это очень важно. Да и если бы церемония открытия проходила в Канныне — это другое дело. Но она будет в Пхенчхане, это в горах. Ехать туда в подобной ситуации будет не совсем правильным решением.
— Хоккеисток дергают на
— Сейчас — нет. Пока мы находились в олимпийской деревне,
— А правда, что вас фотографируют на каждом углу, чтобы на экипировке не было лишнего?
— Возможно,
…Потом Гудин общался на английском. Очень интересно, что хотели знать иностранцы о россиянах. Оказалось, вопросы были об одном и том же, как
— Трудно выходить на старт без российского флага?
— Но это ведь для нас не новая ситуация. Мы просто соревновались. И перед матчем готовили себя именно к соперникам, а не к отсутствию флага или к цветам нашей формы. Мы сконцентрированы на игре на 100 процентов.
— Но ведь МОК нанес очень жесткий удар по России.
— У нас в керлинге никогда не было проблем с допингом. За остальных спортсменов, я думаю, можно только расстраиваться. Но сейчас в суд CAS передано 28 дел. Все наши атлеты чисты. Посмотрим, какое примут решение.
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