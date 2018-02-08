Саночница Хэмлин понесет флаг США на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане

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Церемония открытия пройдет 9 февраля в горном кластере Пхенчхана. Для 31-летней Хэмлин эти Игры станут четвертыми в карьере.

«Четыре Олимпиады и бронзовая медаль — я и не мечтала о таких достижениях. А теперь меня выбрали флагоносцем — это совершенно новый уровень!» — призналась Хэмлин.