Саночница Хэмлин понесет флаг США на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бронзовый призер Игр-2014, двукратная чемпионка мира саночница Эрин Хэмлин понесет флаг США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает AFP.
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Церемония открытия пройдет 9 февраля в горном кластере Пхенчхана. Для 31-летней Хэмлин эти Игры станут четвертыми в карьере.
«Четыре Олимпиады и бронзовая медаль — я и не мечтала о таких достижениях. А теперь меня выбрали флагоносцем — это совершенно новый уровень!» — призналась Хэмлин.
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