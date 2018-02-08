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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 5:47 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Саночница Хэмлин понесет флаг США на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бронзовый призер Игр-2014, двукратная чемпионка мира саночница Эрин Хэмлин понесет флаг США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает AFP.

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Церемония открытия пройдет 9 февраля в горном кластере Пхенчхана. Для 31-летней Хэмлин эти Игры станут четвертыми в карьере.

«Четыре Олимпиады и бронзовая медаль — я и не мечтала о таких достижениях. А теперь меня выбрали флагоносцем — это совершенно новый уровень!» — призналась Хэмлин.
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