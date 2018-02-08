Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32488451/
8 февраля 2018, 5:31 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Крейг Риди: РУСАДА добилось прогресса, но Россия не выполнила два условия

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что РУСАДА достигло большого прогресса на пути к восстановлению. По его словам, не выполнено два условия — признание доклада Макларена и доступ к лабораториям.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/9

— 18 июля 2016 года за несколько дней до Игр в Рио независимое расследование профессора Макларена о системной манипуляции с допинговыми пробами в Сочи, в которой участвовало министерство спорта и ФСБ, установило, что это касалось многих видов спорта с 2011 по 2015 годы, — заявил Риди. — Макларен выявил, что в этом участвовали очень многие спортсмены. МОК назначил две комиссии, им было поручено провести расследование и проверить данные, а также выявить конкретные имена, замешанные в системе. Это потребовало определенного времени, и результаты поступили только недавно. ВАДА получило доказательства, получив данные московской лаборатории. В итоге МОК принял решение, которое обязан был принять. И вот сегодня заседание CAS. Ждем итогов.

Мы лишили РУСАДА аккредитации, и с тех пор агентство добилось определенного прогресса. Но к сожалению пока в полном объеме РУСАДА не соответствует всем критериям, оно не выполнило всех условий. Первое — признание доклада Макларена. Второе — доступ к лабораториям, где до сих пор хранятся некоторые пробы. Скандал вызвал настоящий шторм.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Бабиков: Оргкомитет Олимпиады развесил в деревне атлетов предупреждения о вирусе

Бабиков: Оргкомитет Олимпиады развесил в деревне атлетов предупреждения о вирусе

ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане развесил в зданиях деревни атлетов предупреждающие объявления о норовирусе, заявил российский биатлонист Антон Бабиков.
Еще 7 новостей  
07 февраля

Самое важное заявление дня по российским спортсменам!

Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?