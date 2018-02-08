Кира Езех: Надеюсь, дальше у Насти и Саши все сложится удачно

«Очень переживала за ребят, — рассказала Езех Team Russia. — Первая Олимпиада, первый матч. Даже мы на трибунах волновались. Да, результат неприятный, но очень надеюсь, что дальше все у Насти и Саши сложится на турнире удачно. Когда нервничаешь, это влияет на броски, они слишком сильными получаются. Это и случалось сегодня в отдельных эпизодах. Ничего страшного.

Вечером сегодня второй матч. Обязательно приду поболеть за наших! Мне, кстати, болельщики специально сделанный для Насти с Сашей плакат вручили, попросили им передать! Переживают и поддерживают. Это очень важно сейчас.

Второй матч на Олимпиаде Брызгалова и Крушельницкий проведут в четверг с командой Норвегии. Начало — 14:05 (мск).