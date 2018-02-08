Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов начнут турнир команд на ОИ
ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный чемпион России Михаил Коляда и бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов выступят в коротких программах командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщил РИА Новости в российской команде.
В четверг в 10 утра (4:00 мск) по времени Пхенчхана заявки сборных на короткие программы командного турнира Игр-2018 были оглашены на техническом совещании руководителей команд.
«В заявку сборной России на короткие программы командного турнира вошли Михаил Коляда (мужское одиночное катание) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов (парное катание)», — сообщили в российской делегации.
Коляда выступит под девятым стартовым номером. Тарасова и Морозов выступят последними, десятыми.
Командный турнир фигуристов на Играх-2018 в Пхенчхане состоится
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