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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 4:54 | Фигурное катание | Р-Спорт

Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов начнут турнир команд на ОИ

ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный чемпион России Михаил Коляда и бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов выступят в коротких программах командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщил РИА Новости в российской команде.

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© Reuters

В четверг в 10 утра (4:00 мск) по времени Пхенчхана заявки сборных на короткие программы командного турнира Игр-2018 были оглашены на техническом совещании руководителей команд.

«В заявку сборной России на короткие программы командного турнира вошли Михаил Коляда (мужское одиночное катание) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов (парное катание)», — сообщили в российской делегации.

Коляда выступит под девятым стартовым номером. Тарасова и Морозов выступят последними, десятыми.

Командный турнир фигуристов на Играх-2018 в Пхенчхане состоится 9—12 февраля. В нем примут участие 10 сборных — России (в статусе «олимпийские атлеты из России»), Канады, США, Китая, Франции, Израиля, Италии, Японии, Германии и Южной Кореи. В каждой дисциплине от команды выступят по одному фигуристу/паре, которые исполнят короткую и произвольную программы. В двух дисциплинах сборные могут делать замены между программами.

Михаил Коляда
© РИА "Новости"
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Российский фигурист Коляда провел первую тренировку в Южной Корее

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда, которому 9 февраля предстоит показать короткую программу в командном олимпийском турнире, в четверг провел первую тренировку в Южной Корее. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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