Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов начнут турнир команд на ОИ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг в 10 утра (4:00 мск) по времени Пхенчхана заявки сборных на короткие программы командного турнира Игр-2018 были оглашены на техническом совещании руководителей команд.

«В заявку сборной России на короткие программы командного турнира вошли Михаил Коляда (мужское одиночное катание) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов (парное катание)», — сообщили в российской делегации.

Коляда выступит под девятым стартовым номером. Тарасова и Морозов выступят последними, десятыми.

Командный турнир фигуристов на Играх-2018 в Пхенчхане состоится 9—12 февраля . В нем примут участие 10 сборных — России (в статусе «олимпийские атлеты из России»), Канады, США, Китая, Франции, Израиля, Италии, Японии, Германии и Южной Кореи. В каждой дисциплине от команды выступят по одному фигуристу/паре, которые исполнят короткую и произвольную программы. В двух дисциплинах сборные могут делать замены между программами.