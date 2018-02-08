Российские керлингисты с поражения от американцев стартовали на ОИ-2018 в дабл-миксте
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной США в первом матче в дисциплине
дабл-микст на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американских спортсменов Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона. За команду олимпийских атлетов из России выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
Следующий матч керлингисты из России проведут позднее в четверг против сборной Норвегии, начало встречи в 14:05 мск.
В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд, которые проведут предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие команды пройдут в полуфинал.
Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля. Соревнования завершатся 25 февраля.
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