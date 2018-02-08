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8 февраля 2018, 1:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер пока не решила, чем будет заниматься после Олимпийских игр — 2018

Семикратная чемпионка мира биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала об ожиданиях и планах после окончания Олимпийских игр.

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© РИА "Новости"

«Хотела бы вернуться домой с медалью, желательно золотой. Чувствую себя хорошо, так что шанс есть. Да, ожидания со стороны очень высокие. Но перед началом сезона понимала, что пять золотых медалей чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене были уникальной историей. Что-то подобное никогда больше не повторится. В то время всё было в порядке.

Продолжу ли карьеру после Игр? Прямо сейчас об этом не думаю. Принимаю решения по ситуации, ничего не планирую заранее. Но для меня существуют и другие вещи в жизни, помимо биатлона. Мне очень хочется отправиться в путешествие по всему миру на несколько месяцев. Без назначений и тренировочных планов. Просто позволить себе плыть по течению, не чувствуя угрызений совести, что пропустила тренировку», — цитирует спортсменку Sportbild.
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Биатлон

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