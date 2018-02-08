Защитить титул и напугать соперников. Чего ждать от командного турнира

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В четверг сборная России объявит состав на командный турнир фигуристов, который стартует 9 февраля в четыре утра по московскому времени. Наша команда является главным фаворитом этих соревнований.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала в команде золотую медаль, а олимпийскими чемпионами стали сразу 10 фигуристов. Из той золотой команды сейчас в составе сборной России только танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Впрочем, это не значит, что наша команда стала слабее. Вот только вариантов для варьирования состава поменьше, чем четыре года назад и чем могло бы быть сейчас, не придерись комиссия Валери Фурнейрон к Ивану Букину и Ксении Столбовой. Получается, что теперь на наши сильнейшие спортивные и танцевальные дуэты ляжет серьезная нагрузка.

Бобровой и Соловьеву точно придется катать на Играх четыре программы. Потому что командный турнир завершается произвольным танцем, и ставить вместо них дебютантов Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро очень рискованно, ведь каждый балл может быть на счету. То же самое касается и Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Кажется, что две возможные замены у нас могут быть только в мужском и женском катании. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгения Медведева и Алина Загитова без особого ущерба могут прокатать по одной программе. Без медали российские фигуристы не останутся ни при каком раскладе, но важно ведь качество награды.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Главное — сделать правильный выбор. Всего в командном турнире 10 участников. Это сборные России, Канады, США, Италии, Франции, Японии, Южной Кореи, Германии, Китая и Израиля. После короткой программы останутся только пять сборных, которые и поведут борьбу за медали. В этом плане «короткая» часть командного турнира очень важна, ведь в ней откатают практически все претенденты на медали личного турнира.

Например, мужчины-одиночники, с которых все и начнется. Очевидно, что у сборной Израиля нет ни малейших шансов пробиться в пятерку лучших. Но Алексей Быченко при хорошем прокате может лишить важных очков кого-то из фаворитов. Он явно уступает японцу Семе Уно и американцу Нэйтану Чену, но побороться со всеми остальными в состоянии. И вот тут нужно понять, кого ставить — Дмитрия Алиева, который при идеальном прокате набирает чуть больше 90 баллов, или Михаила Коляду, способного получить больше 100 баллов.

Или спортивные пары. Сборная Германии, как и команда Израиля, ни на что не претендует. Но Алена Савченко и Бруно Массо, пропустившие московский чемпионат Европы ради подготовки к Олимпиаде, наверняка используют короткую программу для разминки перед личным турниром. Это позволит понять, в каком состоянии спина партнера, с которой он испытывает по ходу сезона постоянные проблемы. То же самое касается и сильнейшей китайской пары Суй Вэнцзин/Хань Цун. Команда из Поднебесной не входит в число претендентов на медали в отсутствие сильных одиночниц и танцоров.

Участие в командном турнире таких соперников однозначно усложняет расклады, поскольку очки распределятся иначе, и не оставляет штабу сборной России иного выбора, как Тарасова и Морозов.

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК

Каким бы составом ни выступали команды, за золото будут бороться сборные России и Канады. Только у этих двух нет слабых видов. В чем преимущество россиян? В женском катании. И Евгения Медведева, и Алина Загитова (если ей придется катать одну из программ) сильнее Кейтлин Осмонд и Габриэль Дейлман. В чем преимущество канадцев? В танцах. Тесса Вирту и Скотт Моир всегда получают более высокие баллы, чем Боброва и Соловьев. Спортивные пары равны, как и мужчины-одиночники. 12 февраля в семь часов по московскому времени решится, кто из этих двух команд победит.

Почему не смогут вмешаться в спор остальные? У сборной США не настолько сильные одиночницы и спортивная пара, чтобы замахиваться на золото. Не случайно тренер Рафаэль Арутюнян уже заявил, что короткую программу в команде откатает Нэйтан Чен, единственный в мире фигурист, владеющий всеми четверными прыжками, а произвольную — Адам Риппон, который и четверной тулуп прыгает крайне редко.

У сборной Италии нет сильного одиночника, у Японии — танцоров и пар, у Китая — танцоров и одиночниц, у Франции — одиночниц. Вот и все расклады. Так что противостояние Россия — Канада болельщиков ждет не только в хоккее.

В фигурном катании оно точно будет с гарантией.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Дмитрий АЛИЕВ, Михаил КОЛЯДА

Женщины: Алина ЗАГИТОВА, Евгения МЕДВЕДЕВА, Мария СОТСКОВА

Пары: Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ, Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ.

Танцы: Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ, Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРРЕЙРО.

АНДРЕЙ ШИТИХИН