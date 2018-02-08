Аделина Сотникова: Дайте россиянам спокойно выступить!

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— Обычно Олимпийские игры ожидаются как праздник. Есть у вас ощущение радости накануне их старта?

— У меня такого чувства нет, потому что я сама, к сожалению, не участвую. Каждому спортсмену обидно пропускать главный старт. Мне остается просто болеть за своих, что я и буду делать!

— Чего вам больше всего хочется увидеть на этих Играх?

— Хочется, чтобы хотя бы на время соревнований наших ребят оставили в покое. Сейчас читаю новости и вижу, что ВАДА сорвала тренировку нашей женской команды по хоккею. Мне от этого очень грустно. Хочется, чтобы на Олимпийских играх россияне не были лишними. Дайте им уже спокойно выступить! Просто принять участие в Олимпиаде — это цель каждого спортсмена. Желаю всем нашим не обращать внимания на неспортивное моменты и просто делать свою работу.

— За какими видами спорта, кроме фигурного катания, будете следить наиболее внимательно?

— Только фигурное катание! Как за ним не следить — я и жить без него не могу! Еще если получится буду смотреть хоккей. К сожалению, на все виды времени точно не хватит.

НА ОДИНОЧНЫЕ ПРОКАТЫ НУЖНО ВЫХОДИТЬ КАК НА ВОЙНУ

— Какого выступления ожидаете от российских фигуристов?

— У нас, слава богу, такая команда, которая способна выиграть немало медалей. Как показывают чемпионаты Европы и другие турниры, наши могут делать вещи, которые некоторым кажутся невозможными. Я буду смотреть каждую дисциплину, и буду болеть за всех наших. Им сейчас нужна поддержка каждого.

— Помимо одиночного турнира есть еще командный. Тяжело их совмещать на Олимпийских играх?

— Здесь есть и плюсы и минусы. Командный турнир — возможность лишний раз почувствовать лед, поймать соревновательный ритм, понять ошибки. Хотя сильно ошибаться нельзя, ведь если из-за тебя пострадает команда и лишится медалей — это совсем не кайф! В то же время, если ты уже завоевал в командных соревнованиях медаль, есть риск, что ты немного утратишь мотивацию в одиночке. Мысль о том, что медаль в любом случае уже есть, и ты победитель, будет сидеть в голове и мешать. Нужно иметь стальные нервы. На одиночные прокаты в любом случае нужно выходить как на войну.

— Общение со СМИ во время Игр отнимает силы?

— Лично у меня — нет. Вообще общения со СМИ во время Олимпиады в Сочи было не так много. Я, например, дала только комментарий своему спонсору после короткой и произвольной программ. Это мне даже помогло, я отвлеклась. Вопросы были без подвохов, так что я была не против!

РОССИЙСКОЙ КОМАНДЕ НУЖНА КОНКУРЕНЦИЯ

— В чем специфика выступлений в Корее и в Азии в целом?

— Про Корею сказать могу не много, так как была там лишь раз — когда выступала в юниорских соревнованиях.

Цитата Если говорить про Азию в целом, то я обожаю Японию. Ее любят все.

Болельщики там боготворят спортсменов: поддерживают так, как нигде! Не важно, откуда ты: хоть из России, хоть из США, в Японии тебя оценят по достоинству. Я не так давно каталась там с травмой, показала не все, на что способна, но весь зал аплодировал стоя. С мной была мама, и она рыдала после каждого моего выступления. Я спрашивала у нее, в чем дело, а она отвечала: будет у тебя ребенок — поймешь, как это, когда ему рукоплещет публика. С акклиматизацией в Азии проблем нет, мы прилетали за несколько дней до стартов и все было хорошо.

— Соревнования по фигурному катанию начинаются еще до церемонии открытия Олимпиады. Это не странно?

— Это нормально. У нас частенько на соревнованиях так, ничего особенного тут нет. Фигуристы на Играх в Сочи не ходили на церемонию открытия. Это лишние эмоции, которые нам были тогда не нужны.

— Среди одиночниц в российской команде два лидера: Загитова и Медведева. Хорошо, когда такая конкуренция, или лучше, когда есть один явный лидер?

— Хороший вопрос, но думаю, что конкуренция все же нужна. Для болельщиков это крайне интересно, непредсказуемо. А фигуристы привыкли к конкуренции, у нас не первый раз такая ситуация, так что проблем в команде не будет. В конце концов, каждый работает на себя, каждый нацеливается на максимальный результат в своей дисциплине.

— 5 декабря МОК запретил российским атлетам выступать на Играх под российским флагом. В этот момент некоторые начали призывать к бойкоту соревнований. Какова была ваша позиция?