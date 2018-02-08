Д. Дукурс опасается, что во время Игр кто-то подсыпет латвийцам допинг

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«Все может случиться, от этого никто не застрахован.

Одно время атмосфера между нами и россиянами была очень напряжённой. Читая то, что они писали про нас в своих СМИ и социальных сетях, можно было подумать, что это мы инициировали доклад Макларена и проверки комиссии Освальда", — цитирует Дукурса Delfi.lv.

Напомним, Дукурсы резко критиковали дисквалифицированных российских спортсменов, в том числе Александра Третьякова, у которого отобрали золотую медаль Сочи-2014 в пользу Мартина, и радовались дисквалификации.