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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32487515/
8 февраля 2018, 0:14 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Д. Дукурс опасается, что во время Игр кто-то подсыпет латвийцам допинг

Отец и тренер латвийского скелетониста Мартина Дукурса Дайнис Дукурс выразил опасения по поводу того, что во время Олимпиады-2018 в Пхёнчхане кто-нибудь может подсыпать его сыну в еду или напитки запрещённые вещества.

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© РИА "Новости"

«Все может случиться, от этого никто не застрахован.

Одно время атмосфера между нами и россиянами была очень напряжённой. Читая то, что они писали про нас в своих СМИ и социальных сетях, можно было подумать, что это мы инициировали доклад Макларена и проверки комиссии Освальда", — цитирует Дукурса Delfi.lv.

Напомним, Дукурсы резко критиковали дисквалифицированных российских спортсменов, в том числе Александра Третьякова, у которого отобрали золотую медаль Сочи-2014 в пользу Мартина, и радовались дисквалификации.
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