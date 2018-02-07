Бобслеистка Сергеева: Иностранцы рады видеть нас на Олимпиаде

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«Не знаю, почему, но после того, как нас допустили на Олимпиаду, американские и канадские спортсмены стали разговаривать с нами больше, чем когда бы то ни было. Может быть, для них это знак, что мы чисты. К нам подходит много людей и радуется за нас, за то, что мы здесь, на Играх», — цитирует бобслеистку Associated Press.

Во время тренировки Сергеева была одета в белую майку, на которой было написано «Я не принимаю допинг». Свое решение надеть такую майку она объяснила тем, что ей еще не выдали официальную форму спортсмена в нейтральном статусе.

Также бобслеистка выразила надежду на то, что после Олимпиады скандал в отношении россиян прекратится.

«Рано или поздно все это должно закончиться. Может быть, все это устроили специально под эту Олимпиаду, а потом они успокоятся», — сказала Сергеева.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выдал россиянке приглашение на участие в Олимпийских играх 2018 года, и Сергеева согласилась его принять.