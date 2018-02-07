Послушай волонтёра и сделай наоборот

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Корейские волонтёры мало чем отличаются от своих коллег из других стран. Из плюсов — доброжелательное отношение и готовность помочь в любой ситуации. Минусы — это в некоторых случаях языковой барьер и отсутствие точной информации о местонахождении жизненно важных для журналистов объектов.

По этой причине, например, поиски пресс-центра на территории санно-бобслейного комплекса в Пхенчхане заняли у автора этих строк порядка 40 минут.

Начались мои приключения с того, что молодой человек в автобусе-шаттле на вопрос «где находится рабочая зона для СМИ?» уверенно махнул рукой куда-то вниз. Прогулка по вечернему морозцу взбодрила, но с каждой минутой усиливалась тревога, что направление — неверное. В конце концов, встреченный волонтёр номер два подтвердил опасения, указав в ту сторону, откуда я пришёл. «Ищите двухэтажное здание», — последовал совет.

Окей. Вернувшись в финишный городок, от третьего волонтёра узнал, что медиа-центр закрыт. Однако проведенное расследование показало, что доступа нет в помещение для пресс-конференций.

В этот момент судьба надо мной смилостивилась, подарив встречу с русскоговорящим волонтёром. Ещё через пять минут, когда половина саночников уже промчалась по ледяному жёлобу в рамках первого тренировочного заезда, я наконец-то добрался до тёплого шатра с беспроводным интернетом. Как раз в этот момент на старт один за другим вышли Степан Фёдоров, Семён Павличенко и Роман Репилов. Лучше всех свою первую попытку выполнил обладатель Хрустального глобуса прошлого сезона. Репилов показал самые быстрые секунды среди всех 40 участников — 47,768, что вообще-то почти на секунду лучше официального рекорда корейской трассы, установленного Домиником Фишналлером 19 февраля 2017 года. Справедливости ради, сегодня быстрее итальянца проехали 12 человек, а сам Фишналлер финишировал лишь 14-м. Павличенко и Фёдоров в этой мало что значащей таблице заняли 6-е и 7-е места.

Второй заезд для наших ребят сложился похуже: Репилов с результатом 48,301 стал восьмым, Павличенко — девятым (48,404), Фёдоров — десятым (48,435), а весь условный пьедестал достался итальянцам.

Повод ли это для далеко идущих выводов? Конечно, нет. Всем понятно, что момент истины в дисциплине «мужские одноместные сани» наступит 10 и 11 февраля. А сегодня была даже ещё не генеральная репетиция… Около раздевалки Olympic Sliding Centre удалось задать несколько вопросов старшему тренеру нашей команды Сергею Чудинову.

— Ваши впечатления от сегодняшних заездов?

— У нас каждый тренер отвечал за свой участок на трассе, поэтому пока все не поделятся наблюдениями, целостной картины не будет. Потом проведём анализ и начнём готовиться к завтрашнему дню. — Кто-то из конкурентов впечатлил?

— Наоборот — почти все проехали ниже своих возможностей. — Темнят?

— Скорее, ещё не вышли на нужный уровень. Да и волнение сказывается. Это же Олимпийские игры!

— К организаторам есть какие-то вопросы, пожелания?

— Уже нет. Поначалу возникали накладки с транспортом, но эту проблему оперативно решили. Обслуживающий персонал по сравнению с прошлогодним этапом Кубка мира стал работать более гибко, учитывая в мелочах пожелания спортсменов и тренеров. Это приятно. По вчерашней тренировке отмечу высокое качество льда. Трек в Пхенчхане быстрый, ребятам он нравится. Говорят, последнее впечатление — самое верное. Уже после разговора с Сергеем Чудиновым я увидел идущего навстречу по коридору Семёна Павличенко. Увидев, что его фотографируют, чемпион мира и действующий чемпион Европы с улыбкой повторил жест боксёров во время официального взвешивания.

Значит, настроение у ребят хорошее. Всё идет по плану!

Юрий Бутнев