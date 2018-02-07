Послушай волонтёра и сделай наоборот
Сегодня на
санно-бобслейной трассе в Пхенчхане начались официальные тренировочные заезды у саночников. На старт вышли 40 спортсменов, в том числе трое наших — обладатель Кубка мира 2016/17 Роман Репилов, чемпион мира и действующий чемпион Европы Семён Павличенко, а также Степан Фёдоров.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Корейские волонтёры мало чем отличаются от своих коллег из других стран. Из плюсов — доброжелательное отношение и готовность помочь в любой ситуации. Минусы — это в некоторых случаях языковой барьер и отсутствие точной информации о местонахождении жизненно важных для журналистов объектов.
По этой причине, например, поиски
Начались мои приключения с того, что молодой человек в
Окей. Вернувшись в финишный городок, от третьего волонтёра узнал, что
В этот момент судьба надо мной смилостивилась, подарив встречу с русскоговорящим волонтёром. Ещё через пять минут, когда половина саночников уже промчалась по ледяному жёлобу в рамках первого тренировочного заезда, я
Второй заезд для наших ребят сложился похуже: Репилов с результатом 48,301 стал восьмым, Павличенко — девятым (48,404), Фёдоров — десятым (48,435), а весь условный пьедестал достался итальянцам.
Повод ли это для далеко идущих выводов? Конечно, нет. Всем понятно, что момент истины в дисциплине «мужские одноместные сани» наступит 10 и 11 февраля. А сегодня была даже ещё не генеральная репетиция… Около раздевалки Olympic Sliding Centre удалось задать несколько вопросов старшему тренеру нашей команды Сергею Чудинову.
— Ваши впечатления от сегодняшних заездов?
— У нас каждый тренер отвечал за свой участок на трассе, поэтому пока все не поделятся наблюдениями, целостной картины не будет. Потом проведём анализ и начнём готовиться к завтрашнему дню. —
— Наоборот — почти все проехали ниже своих возможностей. — Темнят?
— Скорее, ещё не вышли на нужный уровень. Да и волнение сказывается. Это же Олимпийские игры!
— К организаторам есть
— Уже нет. Поначалу возникали накладки с транспортом, но эту проблему оперативно решили. Обслуживающий персонал по сравнению с прошлогодним этапом Кубка мира стал работать более гибко, учитывая в мелочах пожелания спортсменов и тренеров. Это приятно. По вчерашней тренировке отмечу высокое качество льда. Трек в Пхенчхане быстрый, ребятам он нравится. Говорят, последнее впечатление — самое верное. Уже после разговора с Сергеем Чудиновым я увидел идущего навстречу по коридору Семёна Павличенко. Увидев, что его фотографируют, чемпион мира и действующий чемпион Европы с улыбкой повторил жест боксёров во время официального взвешивания.
Значит, настроение у ребят хорошее. Всё идет по плану!
Юрий Бутнев
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