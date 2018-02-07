Врач сборной Норвегии объяснила, зачем команде 6 тысяч доз препаратов от астмы на ОИ

Ранее сообщалось, что норвежские спортсмены взяли с собой в южнокорейский Пхенчхан на зимние Игры более 6 тысяч доз лекарственных препаратов от астмы.

«Это правда, что количество доз выглядит для многих очень большим. Я это понимаю. Но если разделить их, цифра не будет выглядеть такой большой. Мы сделали расчет, исходя из того, что было на прошлой Олимпиаде. Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность в течение всей Олимпиады», — сказала Кьелдсберг, отметив, что большая часть лекарств, вероятно, останется неиспользованной и будет возвращена в Норвегию.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.