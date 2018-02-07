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7 февраля 2018, 22:10 | Зимние | Чемпионат.com

Британская сноубордистка Ормерод сломала запястье во время тренировки

Одна из претенденток на медали в слоупстайле и биг-эйре, британская сноубордистка Кэти Ормерод сломала запястье во время тренировки.

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© РИА "Новости"

«Первый тренировочный день и потрясающая трасса!!! К сожалению, я соскользнула с перил и сломала запястье. Я в полном порядке, с нетерпением жду продолжения тренировок и готовлюсь к соревнованиям в воскресенье», — написала спортсменка в «Инстаграме».

В прошлом году во время подготовки к её первым Олимпийским играм Кэти Ормерод травмировала позвоночник.

Соревнования в слоупстайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года пройдут 11 и 12 февраля в Бугван Фёникс Парке.
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