Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32486864/
7 февраля 2018, 22:04 | Олимпизм | Газета.Ру

Вяльбе, Волосожар и Траньков отправились в Сеул

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, а также российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков отправились в Сеул, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Перед вылетом в Южную Корею Вяльбе провела беседу с Федерации санного спорта России Натальей Гарт.

Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжники, которые не получили приглашения на Игры-2018, подали иск в вынесенную панель CAS.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

В Москве задержан актер Алексей Панин

Будущее Москвы: еще больше снега

Погибший в Сирии пилот подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

Рынок США упал, инвесторы бегут
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?