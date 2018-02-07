Вяльбе, Волосожар и Траньков отправились в Сеул

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Перед вылетом в Южную Корею Вяльбе провела беседу с Федерации санного спорта России Натальей Гарт.

Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжники, которые не получили приглашения на Игры-2018, подали иск в вынесенную панель CAS.