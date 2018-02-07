Вяльбе, Волосожар и Траньков отправились в Сеул
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, а также российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков отправились в Сеул, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
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Перед вылетом в Южную Корею Вяльбе провела беседу с Федерации санного спорта России Натальей Гарт.
Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжники, которые не получили приглашения на Игры-2018, подали иск в вынесенную панель CAS.
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