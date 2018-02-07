Федерация лыжного спорта Швеции отреагировала на фильм о лыжниках-астматиках

В письме отмечается, что в период с 2001 по 2010 год ни один шведский лыжник не подозревался в нарушении антидопинговых правил, а FIS и ВАДА проводили все необходимые анализы. В заявлении подчёркивается, что случаи отклонения показателей от нормы немедленно проверяются экспертами и, если необходимо, сопровождаются дополнительными допинг-тестами.



Ранее телеканал SVT, проводивший независимое расследование и анонсировавший выход документального фильма, сообщил, что половина олимпийских медалей Швеции в лыжных видах спорта с 1992 года была завоёвана спортсменами, принимавшими препараты от астмы.