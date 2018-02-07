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7 февраля 2018, 21:43 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Федерация лыжного спорта Швеции отреагировала на фильм о лыжниках-астматиках

Федерация лыжного спорта Швеции опубликовала заявление в связи с появившейся на сайте телеканала SVT информацией о массовом применении спортсменами страны препаратов против астмы.

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© РИА "Новости"

В письме отмечается, что в период с 2001 по 2010 год ни один шведский лыжник не подозревался в нарушении антидопинговых правил, а FIS и ВАДА проводили все необходимые анализы. В заявлении подчёркивается, что случаи отклонения показателей от нормы немедленно проверяются экспертами и, если необходимо, сопровождаются дополнительными допинг-тестами.

Ранее телеканал SVT, проводивший независимое расследование и анонсировавший выход документального фильма, сообщил, что половина олимпийских медалей Швеции в лыжных видах спорта с 1992 года была завоёвана спортсменами, принимавшими препараты от астмы.
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