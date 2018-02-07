Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32486680/
7 февраля 2018, 21:37 | Лыжный спорт | Газета.Ру

Американская горнолыжница не может добраться до Южной Кореи

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о проблемах с перелетом в Южную Корею для выступления Олимпиаде-2018, сообщает RT.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Надеюсь, что мы доберемся до Кореи. Оказалось, что у нас нет нужных документов, чтобы летать», — написала Вонн в своем твиттере.

По словам спортсменки, она находится в самолете более двух часов. Вместе с ней до Южной Кореи не могут добраться люди из Германии и Италии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

В Москве задержан актер Алексей Панин

Будущее Москвы: еще больше снега

Погибший в Сирии пилот подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

Рынок США упал, инвесторы бегут
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?