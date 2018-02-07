Американская горнолыжница не может добраться до Южной Кореи
Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о проблемах с перелетом в Южную Корею для выступления Олимпиаде-2018, сообщает RT.
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«Надеюсь, что мы доберемся до Кореи. Оказалось, что у нас нет нужных документов, чтобы летать», — написала Вонн в своем твиттере.
По словам спортсменки, она находится в самолете более двух часов. Вместе с ней до Южной Кореи не могут добраться люди из Германии и Италии.
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