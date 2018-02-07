Американская горнолыжница не может добраться до Южной Кореи

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«Надеюсь, что мы доберемся до Кореи. Оказалось, что у нас нет нужных документов, чтобы летать», — написала Вонн в своем твиттере.

По словам спортсменки, она находится в самолете более двух часов. Вместе с ней до Южной Кореи не могут добраться люди из Германии и Италии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Well hopefully we get to Korea....apparently we don’t have the right documents to fly??? About 2 hours on the plane so far and just siting at the gate. Some Germans and Italians on the plane too. ??‍♀️<a href="https://twitter.com/lufthansa?ref_src=twsrc%5Etfw">@lufthansa</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/canweflynowplease?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#canweflynowplease</a></p>— lindsey vonn (@lindseyvonn) <a href="https://twitter.com/lindseyvonn/status/961281609428361216?ref_src=twsrc%5Etfw">7 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>