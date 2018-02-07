Российские летающие лыжники стартуют на Олимпиаде в Пхенчхане

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Три комплекта наград в прыжках на лыжах с трамплина будут разыграны на Олимпиаде у мужчин: на нормальном и большом трамплинах, а также в командном турнире. Еще за один комплект медалей поборются женщины. В четверг, за день до церемонии открытия Игр, пройдет квалификация в мужских соревнованиях на нормальном трамплине.

Проблемы мужской российской команды

Максимальная квота, на которую могли рассчитывать мужская и женская сборные России, составляла по четыре человека, и обе команды с задачей отбора на Олимпийские игры справились. В составе мужской сборной в Пхенчхан прилетели Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

Результаты текущего сезона оптимизма российским болельщикам не внушают, и даже лидер команды Климов никак не может найти себя прошлогоднего. В общем зачете Кубка мира он идет лишь на 57-м месте, уступая своему партнеру по команде Корнилову (44-й). За первую половину сезона Климову лишь однажды удалось попасть в топ-30, но второе место на недавнем этапе Континентального кубка в Саппоро все же позволяет рассчитывать на улучшение формы спортсмена к старту Олимпиады.

Как отметил главный тренер сборной России Александр Арефьев, основные проблемы связаны в первую очередь с психологией, однако не стоит сомневаться, что каждый из спортсменов понимает важность предстоящего турнира.

Лучше, чем в Сочи

В составе женской команды в Южную Корею приехали Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова и Софья Тихонова. Перспективы летающих лыжниц из России оцениваются достаточно высоко, в особенности лидера команды — Аввакумовой, занимающей пятое место в общем зачете Кубка мира.

«Задача-максимум у нас — это медаль, — заявил РИА Новости тренер сборной Роман Керов. — Вообще, по нашим расчетам, успешным выступлением было бы: одна спортсменка в десятке, две в двадцатке и одна в тридцатке».

Сама Аввакумова также настроена позитивно. «Если говорить о соревнованиях и ожиданиях от них, могу с уверенностью сказать, что я готова, — заявила спортсменка. — Мы весь сезон направили на Олимпиаду, чтобы оптимальная форма пришлась на Корею, пока не вижу промахов. На какой результат рассчитываю? Это будет лучше, чем в Сочи».

Проблем с получением приглашения на Олимпиаду российские летающие лыжники не испытали. Коснулись они только Дмитрия Васильева, имевшего проблемы с допингом и не попавшего в состав по спортивному принципу. Также в Пхенчхан смогли приехать все основные тренеры, включая Арефьева, Матьяжа Триплата и Керова.

Четыре года назад на домашних Играх в Сочи российские летающие лыжники остались без медалей. На нормальном трамплине лучшим из них стал Михаил Максимочкин (30-е место), на большом — Васильев (26-е), в командном турнире российская сборная стала девятой, в женских соревнованиях Аввакумова показала 16-й результат. По два золота завоевали Германия и Польша.

В лыжном двоеборье на Олимпийские игры от России отправился лишь Эрнест Яхин, занимающий 42-е место в общем зачете Кубка мира, и по его последним результатам сезона можно рассчитывать на попадание если не в двадцатку, то в тридцатку по итогам индивидуальных стартов в Пхенчхане. Всего у двоеборцев будет разыграно три комплекта наград.