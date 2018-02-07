Пхенчхан удивляет: люди-пули, роботы-тигры и «Катюша»
Зимние Олимпийские игры — 2018 еще не начались, а уже успели поразить спортсменов и болельщиков необычными скульптурами обнаженных людей без голов, роботами в виде рыб и огромными черепами на пляже. Кроме того, организаторы Пхенчхана-2018 не побоялись встретить сборную Россию по хоккею с национальным флагом, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета. «Газета.Ru» рассказывает о диковинках предстоящей Олимпиады.
Роботы захватили Олимпиаду
Зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане имеют все шансы стать самыми технологичными в истории. Спортсмены, журналисты и болельщики, заблаговременно прибывшие в Олимпийскую деревню, уже успели оценить огромное количество механических помощников.
По коридорам зданий невозмутимо разъезжает
Машины очищают около 900 квадратных метров пола без передышки, а затем самостоятельно возвращаются для зарядки аккумулятора.
К слову, Олимпийская деревня состоит из девяти корпусов с 922 номерами, так что возможность взвалить уборку на плечи роботов избавила от работы большое количество людей.
В главном
Можно натолкнуться даже на робота в виде символа Игр-2018 — белого тигра Сухоранга, на «животе» которого разместился целый информационный стенд.
Механические помощники выполняют и развлекательные функции. Так, воду в местных аквариумах рассекают роборыбы, глаза которых сверкают синим инфернальным огоньком.
А функции волонтеров частично возьмут на себя 12
Южная Корея вложила около $1,5 млн в разработку и производство этих машин, чтобы обеспечить один из пяти пунктов концепции Игр-2018 — технологичность. Остальные пункты — это экономичность, экологичность, мир и культура.
Обнаженные люди с пулями вместо головы и другие
Приближающиеся Игры обещают оказаться беспрецедентными не только по своим технологическим изыскам, но и по размаху творческого вдохновения местных скульпторов, которым поручили украсить олимпийские объекты.
Доподлинно неизвестно, что хотел сказать автор. Хочется верить, что это метафора неудержимого стремления спортсменов к высшим достижениям, которое занимает все их мысли и оставляет беззащитным тело.
Внутри здания
Немало интересных
Так, одна из инсталляций напоминает монстра из стога сена, другая представляет из себя натюрморт из огромного черепа и нагромождения дощечек рядом,
третья воплощает дерево, которое словно перенесли из африканской саванны на зимние Игры, чтобы поддержать немногочисленных представителей самого жаркого континента.
Олимпийский парк в Канныне также порадовал неожиданно уютной композицией из костра и пеньков, вокруг которых
Ливан — чемпион
Неизвестно, чем именно это государство привлекло организаторов Игр, но, по информации «Матч ТВ», именно флаг с изображением ливанского кедра регулярно поднимается выше всех остальных. Любопытно, что Ливан представят на Играх всего три атлета.
Третье место на репетициях регулярно занимает Мексика.
Россию встретили запрещенным флагом
Южная Корея доказала свою уникальность еще и тем, что, вопреки всем запретам Международного олимпийского комитета (МОК), встретила российских хоккеистов в аэропорту с триколором.
Напомним, флаг России официально запрещен МОК на Играх-2018. Отечественные атлеты допущены до главных стартов четырехлетия только под нейтральными цветами и в статусе «Олимпийцев из России». При этом даже с такими ограничениями на Олимпиаду пригласили далеко не всех — в настоящее время по данному поводу идут разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS), который может вынести свое решение 8 февраля.
Но все эти обстоятельства, судя по всему, не впечатлили гостеприимных корейцев, которые даже организовали в аэропорту профессиональное исполнение песни «Катюша» в честь российских хоккеистов.
Норвежская астма
Отдельно поразила нейтральных болельщиков сборная Норвегии, отправившаяся в Южную Корею в компании аж 6000 доз препаратов от астмы и десяти небулайзеров (специальных приспособлений, использующихся для проведения ингаляций — «Газета.Ru»).
Безопасность и здоровье атлетов, безусловно, должны быть превыше всего, однако некоторых подобное действительно внушительное число лекарств несколько озадачило — мол, неужели в чудесной скандинавской стране каждый первый спортсмен является астматиком?
В Пхенчхане побили олимпийской рекорд по… презервативам
И последний любопытный факт: организаторы Пхенчхана-2018 побили примечательный олимпийский рекорд — им удалось раздать спортсменам и тренерам наибольшее количество презервативов в истории.
Атлетов и их наставников уже ожидают 110 тыс. упаковок — по 37 на каждого человека. Учитывая, что в Играх будет 16 соревновательных дней, это доза, достойная настоящих чемпионов.
Ранее в Сочи-2014 и в Ванкувере-2010 количество данных изделий не превышало 100 тыс.
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