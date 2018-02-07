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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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7 февраля 2018, 20:09 | Олимпизм | Чемпионат.com

Во время открытия ОИ-2018 будет на 16 градусов теплее первоначального прогноза

Организаторы Олимпиады-2018 утверждают, что температура в Пхёнчхане 9 февраля, во время церемонии открытия Игр, будет гораздо выше, чем предполагалось изначально.

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© Reuters

Согласно первым сводкам прогноза погоды, в этот день ожидалось до -21 градуса по Цельсию.

Сейчас сообщается, что реальная температура будет колебаться в пределах от минус двух до минус пяти градусов. Правда, из-за холодного ветра по ощущениям температура может быть ниже — до минус девяти градусов. Об этом сообщает Inside the Games.

Ожидается, что на церемонии открытия будет около 35 тысяч зрителей. Для защиты их и спортсменов от ветра установят специальные антиветровые экраны. Также будут продаваться горячая еда и напитки.

Также организаторы предупреждают, что в ближайшие дни после открытия Олимпиады в Пхёнчхане похолодает.
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