Во время открытия ОИ-2018 будет на 16 градусов теплее первоначального прогноза
Организаторы Олимпиады-2018 утверждают, что температура в Пхёнчхане 9 февраля, во время церемонии открытия Игр, будет гораздо выше, чем предполагалось изначально.
Согласно первым сводкам прогноза погоды, в этот день ожидалось до -21 градуса по Цельсию.
Сейчас сообщается, что реальная температура будет колебаться в пределах от минус двух до минус пяти градусов. Правда,
Ожидается, что на церемонии открытия будет около 35 тысяч зрителей. Для защиты их и спортсменов от ветра установят специальные антиветровые экраны. Также будут продаваться горячая еда и напитки.
Также организаторы предупреждают, что в ближайшие дни после открытия Олимпиады в Пхёнчхане похолодает.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter