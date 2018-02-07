Норвежские астматики запаслись препаратами на Пхенчхан

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Издание NRK опубликовало скандальную информацию об огромном объеме лекарств от астмы, которые взяли с собой в Пхенчхан врачи сборной Норвегии. В их аптечке около 6000 доз препаратов от этой болезни. Это в десять раз выше, чем в других скандинавских командах.

Всего в заявке норвежцев на Игры-2018 109 атлетов, в том числе 31 — в лыжах и биатлоне, где традиционно наиболее высока доля спортсменов-астматиков.

По данным NRK, норвежские врачи взяли с собой следующие препараты:

1800 доз симбикорта (турбухалера) — лекарства от бронхиальной астмы

1200 доз атровента — бронхолитического средства

1200 доз альвеско — лекарства от бронхиальной астмы

360 доз ветолина (сальбутамола) — бронхолитического средства

1200 доз аиромира — бронхолитического средства.

Число очень внушительное — а что вы хотели, если в команде такое количество нездоровых спортсменов? Порой приводится такая цифра — 75 процентов, или три четверти всех норвежских лыжников считаются астматиками. В самой сборной Норвегии такую цифру считают завышенной, но в ответ приводят данные с ошеломляющим разбросом.

70 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬНЫХ

— Точное количество спортсменов я не считал, но в команде у многих астма, — сказал изданию VG во время ЧМ-2017 врач норвежской команды Петер Ольберг. — У каждого разная степень болезни. Думаю, астма имеется у 50−70 процентов представителей нашей команды. Некоторые из них используют профилактические лекарства, а те, у которых форма заболевания куда хуже, лечатся усиленно.

Астматики есть и в других сборных. В целом даже есть мнение, что это профессиональная болезнь для спортсменов, проводящих много времени на морозном воздухе. Но только в Норвегии препараты против этого заболевания используются настолько широко. Приведенное NRK количество привезенных в Пхенчхан лекарств — на порядок выше, чем у таких команд, как Швеция и Финляндия. А может, дело в способе применения?

Напомним, что лидера лыжной сборной Норвегии Мартина Йонсруда Сундбю, который имел терапевтическое исключение на сальбутамол, концентрация этого препарата в организме превысила запрещенную почти в 10 раз. И он понес страшное наказании — 2 месяца дисквалификации в летний период, лишение призовых и титула победителя «Тур де Ски"-2015 и Кубка мира. Его нарушение признали «неумышленным», и норвежец спокойно выступит на Играх в Пхенчхане.

ЭПОХА АСТМАТИКОВ

Как утверждают журналисты шведского телеканала SVT, около 70 процентов медалей норвежских лыжников на крупных соревнованиях за последние четверть века — заслуга именно спортсменов-астматиков. Такие цифры ходят по СМИ уже пару лет. И хотя с юридической точки зрения атлеты чисты, этическая сторона вопроса давно вызывает сомнения у многих людей — специалистов, болельщиков и даже тех, кто не особо следит за спортом. Условные «сопли Бьорндалена» давно перекочевали в КВН и успели стать штампом. Но борода у этой шутки уже как у старика Черномора, а никаких мер против этого международная федерация так и не предприняла.

После ЧМ-2017 в Лахти глава Национального олимпийского комитета Швеции Питер Рейнебо заявил о необходимости пересмотреть правила применения противоастматических лекарств в спорте. Чиновник собирался встретиться и серьезно поговорить с руководителями ФИС и МОК. Прошел почти год — результата этой инициативы не видно. Имела ли она продолжение?

В международной федерации остаются при мнении, что чудодейственное влияние этих препаратов на результаты не подтверждено исследованиями.

Поэтому пока статус-кво сохраняется. Помните, как польская лыжница Юстина Ковальчик еще в 2011-м, став серебряным призером чемпионата мира, заявила, что эта ее медаль «равна золоту в эпоху астматиков»? Но сами норвежцы продолжают настаивать, что астма — лишь следствие упорных тренировок.

— Думаю, что многие завершат карьеру, если лекарство от астмы будет запрещено, — сказала прошлой весной Марит Бьорген — та самая, кто выиграл у Ковальчик и в 2011-м, и еще много когда.