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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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7 февраля 2018, 19:40 | Лыжный спорт | Sports.kz

Юлия Галышева: Ждите меня с медалью

На церемонии поднятия флага Казахстана в южнокорейском Пхенчхане казахстанская спортсменка Юлия Галышева сказала, что надеется на медаль, передает специальный корреспондент МИА «Казинформ» из Пхёнчхана.

В кратком интервью МИА «Казинформ» одна из ярких представителей лыжных видов спорта Юлия Галышева рассказала о своих шансах на медаль зимней Олимпиады-2018.

— Насколько Вы готовы к Олимпиаде?

— На Олимпиаду я приехала за медалью. Если все будет нормально, ждите от меня медаль.

— Вы уверены в своих силах?

— Я сейчас в хорошей спортивной форме. И буду бороться только за медаль. До этого я принимала участие в 4 этапах Кубка мира. На всех этапах были высокие показатели. Это были главные испытания перед Олимпиадой.

— Увидим ли Вас на олимпийском пьедестале?

— Пожелайте мне этого. Я в хорошей физической форме, только бы немного удачи. Если не за первое, то за второе и третье места можно побороться.

Напомним, Юлия Галышева 9 февраля примет участие в соревнованиях по фристайл-могулу.
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