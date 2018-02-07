Юлия Галышева: Ждите меня с медалью
На церемонии поднятия флага Казахстана в южнокорейском Пхенчхане казахстанская спортсменка Юлия Галышева сказала, что надеется на медаль, передает специальный корреспондент МИА «Казинформ» из Пхёнчхана.
В кратком интервью МИА «Казинформ» одна из ярких представителей лыжных видов спорта Юлия Галышева рассказала о своих шансах на медаль зимней Олимпиады-2018.
— Насколько Вы готовы к Олимпиаде?
— На Олимпиаду я приехала за медалью. Если все будет нормально, ждите от меня медаль.
— Вы уверены в своих силах?
— Я сейчас в хорошей спортивной форме. И буду бороться только за медаль. До этого я принимала участие в 4 этапах Кубка мира. На всех этапах были высокие показатели. Это были главные испытания перед Олимпиадой.
— Увидим ли Вас на олимпийском пьедестале?
— Пожелайте мне этого. Я в хорошей физической форме, только бы немного удачи. Если не за первое, то за второе и третье места можно побороться.
Напомним, Юлия Галышева 9 февраля примет участие в соревнованиях по
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