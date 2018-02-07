Боброва и Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018

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По правилам командных соревнований от каждой страны заявляется по два капитана, которые выполняют равнозначные функции. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Боброва, которая также была капитаном российской сборной на Олимпиаде в Сочи, выступает в танцах на льду, дебютантка Игр Тарасова — в парном катании.

Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут с 9 по 12 февраля.

Отмечается, что полный состав российских фигуристов на короткие программы будет объявлен 8 февраля.