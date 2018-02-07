Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32485725/
7 февраля 2018, 19:29 | Фигурное катание | Р-Спорт

Боброва и Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Екатерина Боброва и Евгения Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на олимпийском командном турнире на Играх в Пхенчхане, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

По правилам командных соревнований от каждой страны заявляется по два капитана, которые выполняют равнозначные функции. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Боброва, которая также была капитаном российской сборной на Олимпиаде в Сочи, выступает в танцах на льду, дебютантка Игр Тарасова — в парном катании.

Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут с 9 по 12 февраля.

Отмечается, что полный состав российских фигуристов на короткие программы будет объявлен 8 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Тренер: Фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска

Тренер: Фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска

ПХЕНЧХАН, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов не выступили бы на Играх-2018, даже если бы Международный олимпийский комитет (МОК) допустил их к участию. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменов Нина Мозер.
Еще 7 новостей   Все новости

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

МОК устроил досмотр российской экипировки в олимпийской деревне

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?