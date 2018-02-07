Прогноз Associated Press на ОИ-2018: Сборная России останется без медалей

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По мнению издания, сборная России останется без медалей и в мужском, и в женском хоккее.

Золотые медали у мужчин выиграет сборная Канады, шведская сборная завоюет серебряные награды, а финская сборная закончит турнир с медалями бронзового достоинства.

Женский хоккейный турнир также должна выиграть канадская команда, сборная США уступит в финале, а в матче за третье место победит сборная Финляндии.