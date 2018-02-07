Fancy Bears: Макларен выполнял приказ правительства Канады ослабить Россию

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После неудач на двух домашних Олимпиадах канадские власти приняли решение во что бы то ни стало блеснуть в Ванкувере-2010. Программа «Завладеть подиумом» была запущена в 2005 году, и её главным спонсором стало правительство Канады, а Олимпийский комитет страны руководил проектом.

В Ванкувере Канада смогла выступить успешно, но затем у спортсменов из этой страны наступил спад, и на следующих трёх Олимпийских играх североамериканская страна не попадала в первую тройку медального зачёта.



Как утверждает хакерская группа, получившая доступ к секретным документам, канадцы поставили цель выбить из первой тройки Россию под видом борьбы с допингом. Канадский юрист Ричард Макларен возглавил комиссию ВАДА, расследовавшую нарушения россиянами антидопингового законодательства.



Макларен выполнял задание канадского правительства и успешно с ним справился. В результате олимпийская сборная России была дисквалифицирована, а до участия в Играх-2018 было допущенное ограниченное число россиян.

Fancy Bears также удалось получить доступ к письмам руководителей различных спортивных федераций Канады, которые активно выступали против участия российских спортсменов не только в Олимпийских играх, но и в остальных международных соревнованиях.