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7 февраля 2018, 18:56 | Олимпизм | Чемпионат.com

Москалькова: Решение МОК — это нарушение прав всех российских граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.

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© РИА "Новости"

«Это нарушение не только прав спортсменов, но всех российских граждан, которые являются болельщиками всех событий, связанных со спортом. Спорт — это одна из составляющих реноме государства, это то, что сплачивает нас, то, что связано с патриотическими чувствами.

Поэтому я думаю, что неслучайно били именно в эти реперные точки, которые являются скрепами национальных интересов, которые поднимают национальную гордость на небывалый уровень.

Поскольку наши команды действительно очень сильные и все понимали, что эти победы будут, то здесь работали не просто двойные стандарты, а здесь делалось всё, что за рамками добра, справедливости, законности и логики для того, чтобы наши спортсмены не попали на Олимпиаду", — цитирует Москалькову «RT на русском».
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