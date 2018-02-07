«Это нарушение не только прав спортсменов, но всех российских граждан, которые являются болельщиками всех событий, связанных со спортом. Спорт — это одна из составляющих реноме государства, это то, что сплачивает нас, то, что связано с патриотическими чувствами.

Поэтому я думаю, что неслучайно били именно в эти реперные точки, которые являются скрепами национальных интересов, которые поднимают национальную гордость на небывалый уровень.



Поскольку наши команды действительно очень сильные и все понимали, что эти победы будут, то здесь работали не просто двойные стандарты, а здесь делалось всё, что за рамками добра, справедливости, законности и логики для того, чтобы наши спортсмены не попали на Олимпиаду", — цитирует Москалькову «RT на русском».