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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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7 февраля 2018, 18:52 | Олимпизм | Чемпионат.com

Цупер понесёт флаг Беларуси на церемонии открытия Олимпиады

Флаг Беларуси на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане понесёт олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.

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© РИА "Новости"

Шеф миссии белорусской команды на Олимпиаде Александр Барауля заявил, что на роль знаменосца Цупер подходит больше всего.

«10 февраля начнутся соревнования по биатлону, лыжным гонкам, шорт-треку и конькобежному спорту. Мы исходили из того, чтобы не нарушить график подготовки спортсменов. К тому же знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер всё это есть. Да и, как известно, спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхёнчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер. На наш взгляд, со всех сторон достойный выбор», — приводит слова Бараули НОК Беларуси.

Церемония открытия Игр пройдёт 9 февраля.
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