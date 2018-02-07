Цупер понесёт флаг Беларуси на церемонии открытия Олимпиады
Флаг Беларуси на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане понесёт олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.
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Шеф миссии белорусской команды на Олимпиаде Александр Барауля заявил, что на роль знаменосца Цупер подходит больше всего.
«10 февраля начнутся соревнования по биатлону, лыжным гонкам,
Церемония открытия Игр пройдёт 9 февраля.
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