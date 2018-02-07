«Мы приезжаем на рубеж и понимаем, что не можем раздеться». Биатлонистка Вишневская рассказала о сложностях на Олимпиаде

— На протяжении сезона, особенно в начале, Вы показывали хорошие результаты, но середина была провалена из-за болезни. Какова сейчас готовность к Олимпиаде?

— Да, была болезнь, после которой я два этапа восстанавливалась. Но думаю, что полностью восстановилась. Сейчас я нацелена на хороший результат. Потому что очень много сделано ради этого. Четыре года прошло, и прошлая Олимпиада показала нам, что мы можем. Хоть и на прошлой Олимпиаде были какие-то промахи, были какие-то недочеты. Но в этом году я постараюсь исправить все, что было четыре года назад. И покажу свой наилучший результат.

— Погода в Корее не влияет на последние приготовления?

— Если честно сказать, здесь очень холодно. Хотя и у нас в Казахстане очень холодно. Но мы большинство времени в Европе проводим, поэтому немножко, конечно, это нас передернуло. Мы приезжаем на рубеж и понимаем, что не можем раздеться до комбинезонов, потому что очень холодно. Но все это играет нам в плюс, потому что мы из Казахстана, у нас всегда такая погода. (смеется) Мы привыкли! Я сама из Семипалатинска, у нас всегда в Семее ветер. Поэтому я думаю, что все поможет, и на рубеже мы справимся. Сейчас я свои силы оцениваю хорошо. Я вошла в ту физическую форму, в которой нужно показывать результат. Конечно, психологически не очень спокойно, потому что нет рядом тренера. Он находится в Корее, но не может попасть на рубеж, не может меня «пристрелять». Сейчас я немножко пытаюсь себя успокоить, что он все-таки рядом. Поможет, чем может.

— А какой результат для Вас — минимально хороший?

— Если судить по тому, как я выступала весь сезон, то были и прорывы, были и падения. Я бы для себя расценивала как хороший результат попадание в десятку. Я не хочу загадывать медали, потому что все-таки это Олимпиада и тут может каждому повезти.

— В сборной есть медальная конкуренция?

— Нет, мы стараемся друг друга поддержать, хоть и другой вид спорта. Например, Полторанин — у него жена Полторанина, которая в биатлоне. Мы все общаемся друг с другом, пытаемся поддержать друг друга. Борьбы нет внутри команды! Мы все-таки одна команда, все из Казахстана, мы каждый друг за друга!

Напомним, сегодня, 7 февраля, в корейском Пхенчхане был поднят флаг Казахстана. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

Подготовлено при поддержке Национального олимпийского комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских играх АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Министерства культуры и спорта РК.